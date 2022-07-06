Bilim insanlarından korkutan ozon tabakası açıklaması!

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, son yıllarda insanlık için oldukça tehlikeli bir hal almaya başladı. Birçok rapor, Dünya için kötü senaryolar içeriyor. Son olarak, Ontario'daki Waterloo Üniversitesi'nden bilim insanları, ozon tabakası ile ilgili korkutan bir açıklama yayınladı.

Bilim insanları, ozon tabakası üzerinde devasa bir yeni delik keşfettiler

Küresel ısınmanın etkisiyle ozon tabakasında yer yer incelmeler ve delinmeler olması beklenen bir durumdu. Fakat Waterloo Üniversitesi, beklenmedik bir delik keşfettiler. Buluşu asıl ilginç kılan durum ise bu deliğin 30 yılı aşkın uzun süredir var olması.

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Bilim insanları daha önce Antarktika'nın üzerinde dönem dönem açılıp kapanan bir deliğin varlığını biliyorlardı. Bu delik, ilkbahar döneminde genişler ve diğer dönemlerde de neredeyse kapalı halde kalır. Yeni bulunan delik ise sürekli açık halde kalıyor.

Bilim insanları açıklamasında ozon tabakası deliğinin korkutucu boyutlarını ifade ettiler. Söylenenlere göre delik neredeyse tüm tropikal bölgesini kapsıyor. Antarktika'daki deliğin yaklaşık yedi katı büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.

Waterloo Üniversitesi'nden Profesör Qing-Bin Lu, bulunan deliğin önümüzdeki yıllarda Dünya üzerindeki UV radyasyonunu artıracağını belirtti. Ek olarak, tropikal bölgelerin ekosistemleri ve sağlığı üzerinde başka birçok olumsuz etkisi olabileceğini belirtti.

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