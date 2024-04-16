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Baykar Kemankeş 2: Yapay Zekalı Seyir Füzesi Özellikleri

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Baykar, bugüne kadar yalnızca geliştirdiği İHA, SİHA, TİHA ve insansız savaş uçaklarıyla değil, mühimmatlar, kamera sistemleri, yapay zeka ve yazılımla da sıkça gündem oldu. Kemankeş 2 de milli ve özgün bir yaklaşımla geliştirilen mini akıllı seyir füzesi. Peki Baykar Kemankeş 2 özellikleri neler?

Yapay zekalı seyir füzesi: Baykar Kemankeş 2 özellikleri neler?

Yapay zeka gibi gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken Baykar Kemankeş 2, geniş görev menzili ile öne çıkıyor. Edirne, Keşan'daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde başlatılan test süreciyle, bu füzenin operasyonel kapasitesi test edilmeye başlandı.

Türk Havacılığının Altın Çağı ??

Öz kaynaklarımızla milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz #KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi ?? ??

The Golden Age of Turkish Aviation ??#KEMANKEŞ 2 Mini Smart Cruise Missile that we developed indigenously and originally with our own… pic.twitter.com/pqm0zrcACv

— BAYKAR (@BaykarTech) April 16, 2024

Yaklaşık 1 saat havada kalabilen Kemankeş 2, yüksek sürate ulaşmasını sağlayan jet motoru sayesinde 200 kilometreden fazla bir menzil içerisindeki tüm hedefleri imha edebiliyor. Bu da hava araçlarının kendini riske sokmadan düşman hattı gerisindeki hedefleri vurabileceği anlamına geliyor.

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Zira bu seyir füzesi yapay zeka destekli optik güdüm sistemi ile zorlu hava koşullarında dahi hedefini tanıyarak tam isabetle imha edebilme yeteneğine sahip. Yine yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında önemli rol oynayacak.

Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilen bu seyir füzesi, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabiliyor. Elde ettiği tüm veri ve görüntüleri de yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlıyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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