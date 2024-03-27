Baykar Bayraktar TB3 İHA, ASELFLIR-500 ile 25. uçuş testini gerçekleştirdi
Baykar Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı (İHA), ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 elektro-optik keşif ve hedefleme sistemi ile 25. uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapılan testte 6 saat süren bir uçuş gerçekleştirdi. Bayraktar TB3'ün toplam uçuş süresi 196 saate ulaştı.
Bayraktar TB3 İHA, yerli ASELFLIR-500 ile 25. uçuşunu gerçekleştirdi!
Aselsan tarafından geliştirilen ASELFLIR-500, Kanada ambargoları sonrasında geliştirilen ve şu anda Türkiye'nin sahip olduğu en ileri teknolojiler arasında yer alan elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemidir.
Ayrıca ASELFLIR-500 sisteminin entegrasyonu yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknolojilerin savunma alanındaki önemini bir kez daha kanıtladı. Bayraktar TB3'ün gelecek testleri ise aralarında TCG Anadolu gemisinden kalkış ve iniş testlerinin de bulunduğu, deniz üstü operasyon kabiliyetlerinin genişletilmesine odaklanacak.
Artık yüksek irtifalarda! Bayraktar TB3 SİHA'dan yeni başarı
225 HP- TEI-PD222ST (iddia)MühimmatL-UMTAS MAM Cirit BOZOK TOGAN KUZGUNDiğer-Katlanır kanat yapısı -Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme -Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş
ÖzelliklerBayraktar TB3Kanat açıklığı14 metreUzunluk8.35 metreYükseklik2.6 metreSeyir-En yüksek hız125 knot-160 knotFaydalı yük kapasitesi280 kilogramSilah istasyonu sayısı6Haberleşme-Kumanda menzili: SATCOMEn yüksek kalkış ağırlığı1450 kgHavada kalış süresi24+ saatKalkış ve inişOtomatikİtki tipi170 HP- TEI-PD170
225 HP- TEI-PD222ST (iddia)MühimmatL-UMTAS
MAM
Cirit
BOZOK
TOGAN
KUZGUNDiğer-Katlanır kanat yapısı
-Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme
-Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş