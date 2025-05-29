Bakan Uraloğlu'ndan Siber Güvenlik Açıklamaları

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) gece gündüz demeden zararlı yazılımlarla mücadele ettiğini belirterek, "2025 yılında 4 bin 715 siber güvenlik açığı tespit edilmiş, 35 bin 416 zararlı internet adresine erişim engeli getirilmiştir" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) '15'inci Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı' düzenlendi. Konferansa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ile 18 ülkenin temsilcisi ve davetliler katıldı.

'TÜRKİYE, SEKTÖREL GELİŞMELERİ TİTİZLİKLE TAKİP ETMEKTEDİR'

Konferansta konuşan Bakan Uraloğlu, posta hizmetlerinin, elektronik haberleşme gibi insanlığın sosyal bağlarını güçlendiren bir sektör olduğunu belirterek, "Uluslararası posta hizmetleri 1874'te Evrensel Posta Birliği'nin (UPU) doğuşuyla küresel bir kimlik kazanmıştır. Türkiye, 1875'ten bu yana Evrensel Posta Birliği'nin kurucu üyesi olarak dünya posta sistemine tam entegre bir aktördür. Ayrıca, Avrupa Posta Hizmetleri Düzenleyicileri Grubu (BEREC) bünyesinde daimi gözlemci statüsüyle sektörel gelişmeleri titizlikle takip etmektedir. Ülkemiz ayrıca 1865 yılından bu yana Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak faaliyet gösteren köklü ve saygın bir kuruluş olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği yani ITU'nun da etkin ve sorumluluk sahibi bir üyesidir. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında standartların belirlenmesinden frekans tahsisine, uydu yörüngelerinin yönetiminden dijital dönüşüm politikalarına kadar geniş bir yelpazede öncü bir rol üstlenmektedir. Son yıllarda özellikle dijitalleşme, siber güvenlik, 5G teknolojileri ve yapay zeka alanlarında yürüttüğümüz çalışmalarla, ITU'nun teknik komitelerinde ve karar alma süreçlerinde aktif bir paydaş olarak, dijital geleceğin inşasında güçlü bir ortak olarak yer alıyoruz" dedi.

'KÜRESEL E-TİCARET HACMİ 6,3 TRİLYON DOLARI AŞTI'

Bakan Uraloğlu, dünya genelinde 5,5 milyar insanın internet kullandığını, yaklaşık 2,7 milyarının ise e-ticaret dünyasında yer aldığını vurgulayarak, "Küresel e-ticaret hacmi ise 6,3 trilyon doları aşmış durumdadır. Bu devasa ticaret ağı, posta sektöründe köklü bir dönüşümü zorunlu kıldı. 2020 ile 2024 yılları arasında küresel posta sektöründeki paket hacmi yüzde 22 büyürken, 2024 yılı sonunda sektör gelirleri 262,1 milyar dolara ulaştı. Ülkemizde de e-ticaret ve posta sektörünün gelişimi, adeta birbiriyle yapışık ikiz gibidir. Ticaret Bakanlığı'nın e-Ticaret Sektör Raporu'na göre, e-ticaret hacmi 2023'e kıyasla yüzde 61,7 büyüyerek 2024 sonunda 3 trilyon lirayı aşmıştır. BTK'nın Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu'na göre, 2019'dan 2024'e kargo gönderileri 2,2 katına çıkarak 1 milyar 385 milyonu aşmış, yalnızca kargo gelirleri 107 milyar liraya yaklaşmıştır. 2024'te 12,7 milyar liralık yatırımla sektörde 122 bini aşkın çalışan hizmet vermektedir. Böylesine devasa bir sektör, elbette büyük sorumluluklar ve zorluklar da barındırıyor. Ancak Türkiye, bu zorluklara kayıtsız kalmamış, çözüm odaklı adımlarla fark oluşturmuştur. Pandemi döneminde hayata geçirdiğimiz 'teslimat kodu sistemi', ürün teslim süreçlerini akıcı ve güvenilir kılmak için bir dönüm noktası oldu. Alıcıya özel teslimat koduyla, 'geldik ama evde yoktunuz' dönemi sona erdi. Teslimatlar artık daha şeffaf, güvenli ve kullanıcı dostu bir hale geldi" diye konuştu.

'2025'TE 35 BİN 416 ZARARLI İNTERNET ADRESİNE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ'

Bakan Uraloğlu ayrıca, elektronik haberleşme ve posta alanlarındaki tüm bu büyük gelişmelerin beraberinde önemli bir konuyu daha tetiklediğine dikkati çekerek, "O da hiç şüphesiz siber güvenlik. Ülkemiz, bu alanda Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi odaklı olarak kurduğu sistemle çok başarılı işlere imza atmaktadır. Yerli ve milli yazılımlar aracılığıyla, kritik sektörlerde kurulan sektörel SOME'ler (Siber Olaylara Müdahale Ekipleri) ve kamu ile özel kurumlar bünyesindeki kurumsal SOME'ler sayesinde ülkemizin siber güvenliği sağlanmaktadır. USOM, gece gündüz demeden zararlı yazılımlarla mücadele etmektedir. 2 bin 346 SOME ve Siber Güvenlik Bilgi Platformu'nda (SİP) kayıtlı 8 bin 80 kişi ile binlerce saldırı bertaraf edilmektedir. 2025 yılında 4 bin 715 siber güvenlik açığı tespit edilmiş, 35 bin 416 zararlı internet adresine erişim engeli getirilmiştir" ifadelerini kullandı.