Avrupa pazarına açılan Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu

Avrupa pazarına açılan Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu
Togg, Avrupa'daki ilk pazarı Almanya'da satışa çıktı. Münih'te tanıtılan T10X ve T10F modelleri 34 bin 295 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, teslimatların Ocak 2026'da başlayacağı açıklandı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Avrupa'daki ilk pazarı olan Almanya'da resmi satışına başladı. Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında dünya lansmanı yapılan T10X ve T10F modelleri, müşterilerin beğenisine sunuldu.

SATIŞLAR TRUGO ÜZERİNDEN YAPILACAK

Togg'un açıklamasına göre araç siparişleri Trugo uygulaması üzerinden alınacak. Almanya'da satışı yapılan modellerin teslimatlarının Ocak 2026'da başlayacağı duyuruldu.

Avrupa pazarına açılan Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu

FİYATLAR MODEL VE DONANIMA GÖRE DEĞİŞİYOR

Her iki modelin de arkadan itişli, standart menzilli Vi versiyonu 34 bin 295 Euro'dan (1.669.021,05 TL) satışa çıktı. Uzun menzilli, arkadan itişli Vi versiyonunun fiyatı 40 bin 118 Euro (1.952.406,66 TL), V2 donanım paketine sahip uzun menzilli modellerin fiyatı ise 41 bin 200 Euro (2.005.063,92 TL) olarak açıklandı.

Avrupa pazarına açılan Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu

SIRADAKİ DURAK FRANSA VE İTALYA

Togg, Avrupa açılımında ilk adımı Almanya ile atarken sıradaki hedefin Fransa ve İtalya olduğu kaydedildi.

5 YILDIZLI GÜVENLİK

IAA Mobility 2025'te sergilenen T10X ve T10F, Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alarak güvenlik konusundaki iddiasını da ortaya koymuştu.

mardinli yiğit:

Üreten (!) bizin ama biz de 46 bin euro, orada neden 34 bin euro ?

mardinli yiğit:

Söz de vatansever gurbetçilerin hiçbiri bu arabaya binmez almaz !! hepsinin altında ultra lüks arabalar, bizim için hayal olan jeepler.. onların vatanseverliği euroları bozdurup yerken geçer.. alayı sahtekar!

