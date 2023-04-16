Asus'tan ROG Ally modelini bekleyenleri sevindirecek açıklama
Teknoloji Haberleri
Yapılan duyuruya göre Asus ROG Ally, Kuzey Amerika'da satışa sunulduktan sonra global pazarda da yerini alacak.
Geçtiğimiz haftalarda Asus, ROG Ally adını verdiği taşınabilir oyun konsolunu tanıttı. Yapılan duyuruya göre Asus ROG Ally, Kuzey Amerika'da satışa sunulduktan sonra global pazarda da yerini alacak.
Asus ROG Ally, global pazarda da satışa sunulacak
7 inç ekran ile karşımıza çıkan ROG Ally, 1080p çözünürlük sunacak. Yeni model, Steam Deck ve Nintendo Switch OLED modellerinden farklı olarak 120Hz ekran tazeleme hızına sahip.
AMD tarafından geliştirilen Zen 4 ve RDNA 3 mimarilerine sahip olan konsol, performans konusunda oldukça iddialı. Ryzen 7040U APU ile tanıtılan cihaz, Windows 11 işletim sistemiyle kullanıcılara sunulacak.
Xbox için Ubisoft Plus Türkiye fiyatı belli oldu!
AMD Ryzen 7040U modeli, sentetik test sonuçlarında Intel Core i7-9700KF modelini geride bırakmayı başardı. Asus'un ROG Ally modelinde hız aşırtma işlemi uygulanmış Ryzen 7040U APU'ya yer verdiğini belirtelim.
Asus henüz açıklamasa da ROG Ally modelinde WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 teknolojilerinin yer alacağı tahmin ediliyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerinin sunulacağı iddialar arasında yer alıyor.
256 GB/512 GB NVMe (PCIe Gen3x4)64 GBEkran7 inç 1920×1080 120Hz7 inç 1280×800 60Hz7 inç 1280×720 60Hz OLEDBağlantıBilinmiyorWi-Fi 5, Bluetooth 5WiFi 5BataryaBilinmiyor40 Whr4310 mAhAğırlık608 g669 g420gBoyut28.0 x 11.3 x 3.9 mm29.8 x 11.7 x 4.9 cm24.2 x 10.2 x 1.39 cmİşletim sistemiWindows 11Steam OS 3.0 (Arch)/Windows 11Özel işletim sistemiFiyatBilinmiyor399 dolar (16G+64GB) 529 dolar (16G+256GB) 649 dolar (16G+512GB)349 dolar
ASUS ROG AllySteam DeckNintendo Switch OLEDMimariAMD Zen 4 & RDNA 3AMD Zen 2 & RDNA 2ARM CortexAPURyzen 7040UAMD Van GoghNVIDIA Tegra X1CPUBilinmiyor4C/8T @ 3.5GHz4x A57 + 4x A53GPUAMD RDNA 3AMD RDNA 2 @ 1.6GHzNVIDIA Maxwell 256 CUDARAMBilinmiyor16 GB LPDDR5-55004 GB LPDDR4-3200DepolamaBilinmiyor64 GB eMMC (PCIe Gen2x1)
Advanced Micro Devices Kuzey Amerika Asus Teknoloji Haberler
256 GB/512 GB NVMe (PCIe Gen3x4)64 GBEkran7 inç 1920×1080 120Hz7 inç 1280×800 60Hz7 inç 1280×720 60Hz OLEDBağlantıBilinmiyorWi-Fi 5, Bluetooth 5WiFi 5BataryaBilinmiyor40 Whr4310 mAhAğırlık608 g669 g420gBoyut28.0 x 11.3 x 3.9 mm29.8 x 11.7 x 4.9 cm24.2 x 10.2 x 1.39 cmİşletim sistemiWindows 11Steam OS 3.0 (Arch)/Windows 11Özel işletim sistemiFiyatBilinmiyor399 dolar (16G+64GB)
529 dolar (16G+256GB)
649 dolar (16G+512GB)349 dolar