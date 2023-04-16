Asus'tan ROG Ally modelini bekleyenleri sevindirecek açıklama

Yapılan duyuruya göre Asus ROG Ally, Kuzey Amerika'da satışa sunulduktan sonra global pazarda da yerini alacak.

Geçtiğimiz haftalarda Asus, ROG Ally adını verdiği taşınabilir oyun konsolunu tanıttı. Yapılan duyuruya göre Asus ROG Ally, Kuzey Amerika'da satışa sunulduktan sonra global pazarda da yerini alacak.

Asus ROG Ally, global pazarda da satışa sunulacak

7 inç ekran ile karşımıza çıkan ROG Ally, 1080p çözünürlük sunacak. Yeni model, Steam Deck ve Nintendo Switch OLED modellerinden farklı olarak 120Hz ekran tazeleme hızına sahip.

AMD tarafından geliştirilen Zen 4 ve RDNA 3 mimarilerine sahip olan konsol, performans konusunda oldukça iddialı. Ryzen 7040U APU ile tanıtılan cihaz, Windows 11 işletim sistemiyle kullanıcılara sunulacak.

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AMD Ryzen 7040U modeli, sentetik test sonuçlarında Intel Core i7-9700KF modelini geride bırakmayı başardı. Asus'un ROG Ally modelinde hız aşırtma işlemi uygulanmış Ryzen 7040U APU'ya yer verdiğini belirtelim.

Asus henüz açıklamasa da ROG Ally modelinde WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 teknolojilerinin yer alacağı tahmin ediliyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerinin sunulacağı iddialar arasında yer alıyor.