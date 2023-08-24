Asus Strix SCAR 17 X3D: AMD 3D V-Cache Teknolojisiyle Yeni Bir Seviyeye Taşıyor

Asus Republic of Gamers (ROG), AMD 3D V-Cache teknolojisini kullanan Strix SCAR 17 X3D modelini duyurdu. Yeni işlemci ve grafik kartıyla oyunlarda üstün performans sunan bu dizüstü bilgisayar, özel soğutma sistemiyle de dikkat çekiyor.

Asus Republic of Gamers (ROG), potansiyel olarak şimdiye kadar yapılmış en iyi mobil oyun CPU'suna sahip modeli Strix Scar 17 X3D'yi duyurdu. İlk kez AMD 3D V-Cache teknolojisini kullanan AMD Ryzen 9 7945HX3D işlemcisine sahip dizüstü, oyunlarda performansı yeni bir seviyeye taşıyor. İşte Asus Strix SCAR 17 X3D özellikleri…

Asus Strix SCAR 17 X3D özellikleri! Neler sunuyor?

Asus Strix SCAR 17 X3D'ın güçlü işlemcisi, AMD 3D V-Cache teknolojisinin gücünden yararlanıyor. Ayrıca ekstra önbellek, sekiz çekirdeğin özellikle oyunlarda belirli hesaplamaları daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor. Artan CPU frekansının önemli performans kazanımları göstermediği durumlar için, 3D V-Cache teknolojisi devreye giriyor.

Yeni AMD Ryzen 9 7945HX3D işlemcisi ile mobil NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU'su gibi üst düzey grafik kartları birleştirildiğinde oyunlarda Ryzen 9 7945HX'ten ortalama yüzde 20 daha hızlı hale geliyor. Oyuncuların CPU'da daha fazla güç artışı yapmasına olanak sağlayan BIOS ayarı AMD Precision Boost Overdrive'ın kilidi de bu cihazda tamamen açık.

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Özel soğutma sistemi ile performans kaybı önleniyor!

Strix SCAR 17 X3D, serinin diğer modellerinin de en yüksek performansı sunmasını sağlayan ROG Akıllı Soğutma ekosistemini kullanıyor. Ayrıca geleneksel macunlara göre 17 kata kadar daha iyi termal iletkenlik sunmak için ekran kartına Conductonaut Extreme sıvı metal uygulanıyor.

Tam örtülü buhar odası, yalnızca CPU ve GPU gibi önemli yongalarda değil, voltaj regülatör modülleri (VRM'ler) gibi diğer bileşenleri de soğutuyor. Anakart alanının yüzde 43,3'ünü kaplayan 2023 Strix Scar 17 X3D'deki buhar odası, ROG Akıllı Soğutma'nın sunduğu en iyi özellik olarak lanse ediliyor.

Her ayrıntının bir anlamı var!

Orijinal SCAR 17 ile aynı kasayı kullanan ROG Strix SCAR 17 X3D, makine genelinde özelleştirme yapmak isteyenler için bol miktarda RGB sunuyor. Özel HDMI 2.1 ve 2.5G Ethernet bağlantı noktalarının yanı sıra çift USB Type-C dahil olmak üzere sağlam G/Ç özelliği, makinenin harici bir ekranla eşleştirildiğinde gerçek bir oyun canavarına dönüşmesini sağlıyor.

Hareket halindeyken, G-SYNC destekli QHD 240 Hz panel, ekran yırtılmalarını ortadan kaldıran G-SYNC ve her zamankinden daha fazla performans ve daha düşük gecikme süresi sağlayan NVIDIA Advanced Optimus ile oyun keyfi de en üst seviyeye çıkıyor.