ASELSAN, TEKNOFEST İzmir'de gençlerle buluşacak

ASELSAN, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST'in İzmir durağında savunma alanında fark yaratan 20 yeni sistemini gençlerle buluşturacak.

'Ayakları yere basmayan festival' mottosuyla düzenlenen TEKNOFEST, İstanbul ve Ankara'nın ardından 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İzmir'de teknoloji tutkunlarına kapılarını açacak. ASELSAN, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfının yürütücülüğünde Çiğli Havalimanında gerçekleştirilecek TEKNOFEST İzmir'de 300 metrekarelik stant alanında ziyaretçilerini ağırlayacak. İzmir'de beş gün sürecek festival boyunca havacılık gösterileri, ödül törenleri, simülasyon alanları, eğitici atölyeler, sahne şovları gençlere dopdolu bir teknoloji serüveni yaşatacak.

20 MİLLİ SİSTEM VİTRİNE ÇIKACAK

ASELSAN standında özgün mühendisliğin gücüyle geliştirilen yerli sistemler de sergilenecek. Bu kapsamda TEKNOFEST İzmir'de Murad Muharip Uçak Burun Radarı, Avcı Kaska Entegre Kumanda Birimi, Toygun Elektro Optik Sensör Sistemi, Karat Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi, Tolun Güdüm Kiti, Karetta Anti GNSS, AselFlir-600 Elektro-Optik Sensör Sistemi, Ertuğrul Bomba İmha Robotu, Aslan İnsansız Kara Aracı, Deringöz Otonom Sualtı Aracı, Zoka Akustik Torpido Karşı Tedbir Sistemi, GÜRZ Hava Savunma Sistemi, HİSAR A+ Füze Fırlatma Sisteminin aralarında bulunduğu 20 ASELSAN sistemi vitrine çıkacak.

GÜVENLİĞİ ASELSAN SAĞLAYACAK

TEKNOFEST İzmir'in güvenliği, ASELSAN'ın milli çözümleriyle sağlanacak. Festival alanının tamamı ASELSAN'ın milli imkanlarla geliştirdiği kırk güvenlik kamerasıyla takip edilecek. Kameralardan alınan görüntüler, TEKNOFEST Koordinasyon Ofisine aktarılacak. TEKNOFEST'in protokol giriş kapısında ASELSAN'ın geliştirdiği ARIN X-Ray Cihazı görev yapacak.

UNUTULMAZ BİR UZAY YOLCULUĞU

TEKNOFEST İzmir'de ASELSAN'ın hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera da çocuklarla buluşacak. ASELSAN'ın bilim ve teknoloji meraklısı çocuklar için başlattığı uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera, TEKNOFEST İzmir boyunca çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. TEKNOFEST'te çocuklar tarafından en çok ziyaret edilen aktivite alanlarından biri olan Tekno Macera, çocukların gözdesi olacak.

Çocuklar, Tekno Macera Deneyim Alanında Astronot Kıyafeti Tasarlama Atölyesi, Solar Uzay İstasyonu ve Mars Uzay Aracı Tasarım Atölyesinde unutulmaz bir deneyim yaşayacak. TEKNOFEST çocukları, Görev 2023 ve Uzay Bi Yolculuk sloganıyla gerçekleşecek ASELSAN uzay aracı simülasyon odasında uzay yolculuğuna çıkacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelerek, TEKNOFEST heyecanına ortak olacak genç beyinler arasında kıyasıya yarışmalar da düzenlenecek. TEKNOFEST Girişim Yarışmaları kapsamında Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri, Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri, Afet Yönetimi Teknolojileri ve Engelsiz Yaşam Teknolojileri konularında girişim yarışmaları gerçekleştirilecek. Girişim Yarışmalarında beş ASELSAN çalışanı jüri üyesi olarak görev alacak.