Aselsan'ın SİHA gözü olacak olan kamerası için Cumhurbaşkanı tarih verdi!

Aselsan tarafından üretilen yerli ve milli gözetleme sistemi ASELFLIR-500T için üretim tarihi belli oldu! İşte detaylar...

Bilindiği üzere özellikle iHA ve SİHA sistemlerinde kullanılacak olan kamera tertibatlarıyla ilgili olarak Kanada tarafından Türkiye'ye yönelik bir ambargo uygulaması başlatılmıştı. 2019 yılı Barış Pınarı Harekatları ile başlayan sürecin ardından Türkiye yerli ve milli görüntüleme sistemleri üzerine çalışmalara başladı. Aselsan tarafından yürütülen proje ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı tarih verdi. İşte detaylar…

Aselsan ASELFLIR-500T Elektro-Optik Sistemi için tarih verildi!

Aselsan tarafından yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen elektro-optik sistem ASELFLIR-500T için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi. ShiftDelete.Net'in kurucusu Hakkı Alkan'ın da konuşmacı olarak katıldığı Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi Stratcom Summit 23'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre üretim 2024 yılında başlayacak.

Milli İHA ve SİHA'lar ile yapılan testlerde diğer sistemlere göre farkını ortaya koyan Aselsan ASELFLIR-500T Elektro-Optik Sistem özellikle diğer ülkeler tarafından gelecekte yapılabilecek ambargo uygulamalarına karşı yapılmış kilit taşı üretimlerden bir tanesi. Zira İHA ve SİHA gibi insansız gözetleme ve saldırı araçlarında gözetleme ve bilgi aktarımı sistemleri büyük bir önem arz etmekte.

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin son günü başladı!

Bunun yanı sıra ileride anlaşma sağlanacak diğer ülkeler ile büyük bir ihracat potansiyeline sahip olan sistem kilogram başına 20 bin dolar ihracat bedeline sahip. Bu değer ile ülke içerisine girecek olan döviz oranına büyük katkısı olacak sistem ayrıca yabancı savunma sanayi şirketleri ile Türk şirketleri arasındaki ilişkiler için de öneme sahip.

Peki siz Aselsan tarafından üretilecek olan ASELFLIR-500T Elektro-Optik Sistemi hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın! Daha fazlası için ShiftDelete.Net YouTube kanalını takip edebilirsiniz!