Arçelik, endüstriyel ekranları kiralama modeliyle müşterilerine sunuyor

Arçelik, otellerden hastanelere ve stadyumlara kadar geniş kullanım alanı bulunan dijital bilgi ekranları ile videowall ve akıllı tahtalar gibi profesyonel görüntüleme sistemlerini kiralama modeliyle müşterilerine sunmaya başladı. Şirket, endüstriyel ekranlar alanında geniş bir ürün yelpazesi ve Türkiye geneline yayılan güçlü servis ve destek ağıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Arçelik, otellerden hastanelere ve stadyumlara kadar geniş kullanım alanı bulunan dijital bilgi ekranları ile videowall ve akıllı tahtalar gibi profesyonel görüntüleme sistemlerini kiralama modeliyle müşterilerine sunmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, görüntüleme sistemleri alanında uzun dönemli kiralama modeliyle de hizmet vermeye başladı.

Endüstriyel ekranlar alanında geniş bir ürün yelpazesi ve Türkiye geneline yayılan güçlü servis ve destek ağıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına yanıt veren Arçelik, kiralama modeliyle de önemli avantajlar sunuyor.

Akıllı ekran, akıllı tahta ve videowall gibi endüstriyel ekranlar; otel lobilerinden toplantı salonlarına, AVM dış cephelerinden havaalanlarına kadar hemen her yerde giderek daha yaygın olarak kullanılıyor. Ürün ve hizmetlerin tanıtımı, indirim ve promosyonların duyurulması, reklam ve anonslar gibi pek çok alanda endüstriyel ekranlar işletmelerin müşterileriyle iletişim kurmasını sağlayan önemli bir araç olarak öne çıkıyor.

Arçelik, işletmelerin kampanya ve tanıtımlarını kolayca yönetebileceği endüstriyel ekranları farklı maliyetler ve sorunlarla karşılaşmadan uzun dönemli olarak kiralama imkanı sunuyor. Kiralama modeli sayesinde işletmeler, yüksek satın alama maliyetlerine katlanmadan, değişen ihtiyaçlarına göre ekran sayısını artırıp azaltma esnekliğine de sahip oluyor. Arçelik'in kurulum ve yerinde bakım hizmetlerinin yanı sıra yazılım güncellemeleri ve teknoloji hızla değiştiğinde yeni ve daha gelişmiş ekranlara geçme gibi imkanlardan da yararlanabiliyor.

"Görüntüleme sistemlerinde güçlü servis ağımızla hizmet veriyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Türkiye'nin ev teknolojileri alanında lider şirketi olarak görüntüleme sistemleri alanında da küçük, orta ve büyük tüm işletmelere, yüksek performanslı ürünlerle hizmet verdiklerini bildirdi.

Halihazırda Arçelik'in endüstriyel ekranların ilk örneği olan TV üretimine 1975 yılında başladığını anımsatan Dinçer, 2015'ten beri profesyonel görüntüleme ekranları ve içerik yönetim yazılımları alanında üretim ve AR-GE çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Türkiye genelindeki yaygın servis ağı ve destek hizmetleriyle müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt verdiklerini kaydeden Dinçer, şu bilgileri verdi:

"Farklı boyutlarda endüstriyel monitörler, videowall monitörler, akıllı ekranlar, profesyonel bilgilendirme ekranları ile çok geniş bir ürün çeşitliliğine sahibiz. Bu alanda müşterilerimize kiralama modeli ile de hizmet vermeye başlayarak önemli avantajlar sağladık. Kurulum, yerinde bakım ve destek hizmetinin yanı sıra yazılım güncellemelerini de kiralama dönemi boyunca ücretsiz olarak sunuyoruz."

Uzun dönemli kiralama modeliyle farklı seçenekleri buluşturuyor

Verilen bilgiye göre, Arçelik'in görüntüleme sistemleri alanında kiralama modeliyle müşterilerine sunduğu ürünler arasında farklı boyutlarda endüstriyel monitörler, videowall monitörler, endüstriyel PC/digital signage player ürünleri, içerik yönetim yazılımı ve bakım-destek hizmetleri yer alıyor.

Kiralama hizmetinden büyük-küçük tüm işletmeler yararlanabiliyor. Uzun dönemli kiralama modelinde müşterilere farklı seçenekler sunuluyor. Müşterilerin her türlü ihtiyacına cevap vermeyi hedefleyen modelde, 3 farklı seviyede bakım-destek hizmeti, yerinde bakım onarım hizmeti, 3 yıl sonunda ürünlerin uygun taksitlerle yeniden kiralanması veya teknolojik olarak güncel modeller ile devam edilmesi gibi seçenekleri yer alıyor. 7 gün-24 saat veya 7 gün-16 saat çalışabilecek özelliklere sahip ekranlar uzun ömürlü olmalarıyla öne çıkıyor.