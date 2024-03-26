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Apple Vision Pro'ya Apple Pencil Desteği Geliyor Olabilir

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Yeni bir söylentiye göre Apple'ın Vision Pro 'ya Apple Pencil desteği getirebileceği konuşuluyor. Şu anda Apple Vision Pro'nun metin girişi için sanal klavye, Siri veya ayrı bir Bluetooth klavye kullanma gibi farklı seçenekleri bulunuyor.

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Yeni söylenti, konuyla ilgili bilgisi olan ve ismini vermek istemeyen bir kaynağa dayanıyor. Haber, çok detaya girmese de Apple'ın visionOS desteği olan yeni bir Apple Pencil'i dahili olarak test ettiğini belirtiyor. Bu özellik, metin girişi için çalışabilir ve Freeform ve Pixelmator gibi uygulamalarda çizim yapma gibi işlevleri içerebilir.

Yenilenmiş iPad Pro serisiyle birlikte yeni bir Apple Pencil'in piyasaya sürüleceğine dair de söylentiler var. Ancak Apple haberlerinin doğruluğuyla bilinen MacRumors, visionOS'u destekleyip desteklemeyeceğini henüz doğrulamadığını belirtiyor.

Apple'ın visionOS 2.0'ı Haziran'daki WWDC etkinliğinde duyurması bekleniyor. Ayrıca Apple'ın Apple Vision Pro-Apple Pencil uyumluluğunu visionOS 1.2 gibi daha önce bir yazılım güncellemesiyle de eklemesi mümkün olabilir. visionOS 2'nin Haziran'da duyurulması beklenirken, en erken Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

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Kullanıcılar visionOS 2.0 ile birlikte Apple'ın masa yüzeyi algılama gibi bir özellik eklemesini ve böylece bir kullanıcı bir uygulama penceresini masa yüzeyine yakın bir yere sürüklediğinde pencerenin yüzeye düz bir şekilde oturmasını umuyor. Sizce Vision Pro'nun Pencil entegrasyonu ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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