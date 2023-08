Apple TV+, Messi için iki belgesel hazırlıyor

Apple, dijital yayın servisine spor yatırımları yapmaya devam ediyor. Bir süre önce ABD'nin futbol ligi Major League Soccer (MLS) yayın haklarını satın alan Apple TV+, Messi'nin lige transferiyle abone sayısını ikiye katladı. Bunun karşılığında Apple, Lionel Messi için iki ayrı belgesel hazırlamaya karar verdi.

Apple TV+ için iki Messi belgeseli yolda

Apple, efsane futbolcunun Major League Soccer'a gelişini kutluyor. Apple TV+'ın MLS Season Pass hizmetinde abone kazancına yol açan Messi, iki belgesel ile dijital yayın servisindeki konumunu genişletiyor.

Apple, Messi'nin Inter Miami CF ile MLS'deki ilk sezonuna odaklanan ikinci belgesele yeşil ışık yaktı. Altı bölümden oluşacak belgesel, mini dizi şekilde hazırlanıyor. Messi'nin ABD ligindeki ilk yıl performansını ele alacak.

Apple'ın ayrıca daha önce farklı bir Messi belgeselini hazırlamaya başladığını da belirtelim. Bu belgesel ile Messi'nin Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nı kazandığı yolculuğu anlatacak. Dört bölümlük bu belgesel de Apple TV+'da yayınlanacak.

Inter Miami'nin idari yöneticisine göre Messi'nin MLS'ye transferi, Apple'ın MLS Season Pass aboneliklerini iki katına çıkardı. Apple CEO'su Tim Cook ise Messi'nin, aboneliklere yönelik katkısının olduğunu doğruladı.

Apple'ın ayrıca küresel olarak spor içeriklerine yatırım yaptığını belirtelim. Apple TV+'ta halihazırda They Call Me Magic, Super League ve Make or Break gibi spor odaklı dizileriyle kullanıcıları kendisine çekmeye çalışıyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!