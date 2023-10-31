Apple, M3 Max İşlemcili MacBook Pro'ları Tanıttı

Türkiye saatiyle gece yarısı gerçekleştirilen Apple Scary Fast etkinliğinde bir dizi yeni ürün tanıtıldı. Etkinlikte MacBook Pro'lara güç verecek olan yeni M3 serisi dikkatleri çekti. İşte serideki M3 Max hakkındaki dair ilk bilgiler…

M3 Max özellikleri

Apple, üç farklı işlemcisini bugünkü etkinliğiyle tanıttı. 40 çekirdekli bir GPU'ya, 12 yüksek performanslı çekirdeğe ve dört verimli çekirdeğe sahip 16 çekirdekli bir CPU'ya sahip olduğu görülüyor. Selefi mevcut ?M2? Max çipinde 12 çekirdekli bir CPU ve 38 çekirdekli bir GPU bulunuyor.

M3 Max, transistör sayısını 92 milyara çıkararak sınırları zorlayan bir performans sunmaya hazırlanıyor. Apple, 40 çekirdekli GPU, M1 Max'ten yüzde 50'ye kadar daha hızlı olduğunu belirtiyor. Ek olarak 128 GB'a kadar birleşik bellek desteği olduğunu belirtelim. Teknoloji devi, M1 Max'ten yüzde 80'e kadar daha hızlı olduğunun altını çiziyor.

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Öte yandan iki ProRes motoru ile M3 Max, DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro veya Final Cut Pro kullanılarak en yüksek çözünürlüklü içerik üzerinde bile video post prodüksiyon çalışmasını hızlı ve akıcı hale getiriyor. Apple, MacBook Pro'da sektörün öncüsü olacak pil performansı sunacağını iddia ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? M3 Max özellikleri beklenen performansı sunabilir mi? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.