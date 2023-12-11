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Apple, iPhone 15 lansmanı USB-C girişe geçmeye başladı

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Apple, iPhone 15 için USB-C değişimini gerçekleştirdi ve aksesuarlar için de bu değişimi planladı. USB-C girişli Apple aksesuarları 2024 başında karşımıza çıkacak.

Apple, iPhone 15 lansmanı USB-C girişe geçmeye başladı. Aslında AB tarafından bu anlamda köşeye sıkışan teknoloji devinin bir senesi daha vardı. Buna rağmen iPhone 15 için USB-C değişimi gerçekleşti. Ancak firmanın aksesuarlar için de bu değişimi planladığı ortaya çıktı. Buna göre USB-C girişli Apple aksesuarları çok da uzağımızda değil.

Sızıntılara göre USB-C girişli Apple aksesuarları 2024 başında karşımızda olacak

Her ne kadar tam belli olmasa da Apple'ın 2024 Nisan ayında bir ilkbahar etkinliği yapması beklentiler arasında. Bu etkinlikte muhtemelen yeni iPad modelleri karşımıza çıkacak. Ancak bu etkinlikte yeni iPad modelleri dışında USB-C girişli Apple aksesuar modellerinin de tanıtılma ihtimali var.

Ortaya çıkan sızıntıya göre Apple İlkbahar'da yapılacak etkinlikte Magic Mouse, Magic Keyboard ve Magic Trackpad için yeni modellerde USB-C girişi yer alacak. İlginç olan ise sızıntıya göre Apple, bu aksesuarlar için başka bir değişiklik yapma niyetinde değil.

Yine bu sızıntıda eski sızıntıların aksine Nisan ayından değil ilkbahardan bahsediliyor. Bu anlamda Mart, Nisan ya da Mayıs aylarında bu etkinlik karşımıza çıkacak.

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Apple aksesuarları için yaşanacak USB-C girişi değişimi dışında yeni iPad modellerinde ise nasıl bir değişim yaşanacağı merak konusu. Bu anlamda daha önce iPad Air iki ayrı ekran büyüklüğü ile gelecek. Bu anlamda son olarak Apple'ın 12,9 inçlik iPad Air için ekran tedariğine başladığı da ortaya çıktı.

İşlemci anlamında ise iPad Pro'da M3 işlemci OLED panel kullanılması bekleniyor. iPad Air modelinde de M2 işlemciyi görmek sürpriz olmayacak. Yeni iPad modellerinde de USB-C çıkışı kullanılması beklentiler arasında.

Aslında Apple'ın aksesuarları sessizce USB-C olmaya başladı. Bildiğiniz gibi USB-C girişli Apple Pencil'de sessizce piyasaya çıktı. Bu anlamda söz konusu aksesuarların da etkinlikte tanıtılması da zayıf bir ihtimal. Özellikle de aksesuarlarda USB-C dışında bir değişim yaşanmayacağı varsayılırsa etkinlik sonrası Apple sitesinde sessizce bir değişim yaşanması da muhtemel.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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