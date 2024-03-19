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Apple'ın iPhone 15 Reklam Filmi Kullanıcıları Kızdırdı

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Geçen yıl iPhone 15 ailesini tanıtan Apple, reklam filmiyle kullanıcıları rahatsız etti. Reklamda, telefonun yeterli depolama alanına vurgu yapılması tepkilere neden oldu.

Geçen yıl iPhone 15ailesini tanıtan Apple, özellikle Pro'larda sağlamlık ve ısınma sorunları nedeniyle kullanıcılardan karışık eleştiriler aldı. ABD'li marka fazla vakit kaybetmeden iPhone 16 serisi üzerinde çalışmalara başlarken, mevcut modelleri için reklam çalışmalarını da ihmal etmiyor. Şirketin son reklam filmi iPhone 15 kullanıcılarını kızdırdı.

Apple'ın iPhone 15 reklam filmi kullanıcıları kızdırdı

Apple, geçtiğimiz saatlerde iPhone 15 için bir reklam filmi yayınladı. Videoda bir kullanıcı galerisindeki görselleri silmeye çalışıyor. Ancak bir anda tüm görseller konuşmaya başlayarak "Gitmeme izin verme" şeklinde kullanıcıya yalvarıyor.

Tüm görsellerin organize bir şekilde "Gitmeme izin verme" çağrısının ardından kullanıcı bir anda iPhone 15 kullandığını farkına varıyor ve silme işleminden vazgeçiyor. İşte tam da bu sırada akıllı telefonun dahili depolamasının fazlasıyla yeterli olduğuna dikkat çekiliyor ve reklam filmi sonlanıyor.

Apple'dan katlanabilir iPhone ile ilgili kötü haber!

Buraya kadar herhangi bir sorun yok. Ancak şirket, reklam filminin YouTube açıklamasında "Çok sayıda fotoğraf için çok fazla depolama alanı. 128 GB'den başlayan depolama alanına sahip iPhone 15." şeklinde ifadelere yer vererek bir noktada kullanıcıların tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

Bilindiği üzere gelişen teknolojiyle telefonlardaki standartlar da yavaş yavaş değişmeye başladı. Kullanıcı cephesindeki beklentilerden birisi de 2024 yılı itibariyle artık kendilerine yeterli gelmediği gerekçesiyle 128 GB'lik dahili depolamaya veda edilmesi ve 256 GB'lik versiyonunun standart hale getirilmesi. Ancak Apple, tüm bu beklentilerin aksine yayınladığı reklam filmiyle iPhone 15'in depolamasına dikkat çekiyor ve ilgili depolamanın yeterli olduğunu düşünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 128 GB'lik dahili depolamaya veda edilmeli mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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