Alper Gezeravcı, Türkiye'nin En Hızlı İnsanı Oldu

Alper Gezeravcı, bugün gece saatlerinde ISS'e doğru yola çıkarak Türkiye'nin en hızlı insanı oldu. Bu görevin sadece bilimsel deneylerle dolu olmadığını, aynı zamanda astronotlar için birçok zorluk içerdiğini bilmek de önemli. Uzaya gitmek, fiziksel sağlık, psikolojik dayanıklılık ve diğer birçok yönüyle zorlu bir deneyim sunuyor. Peki Alper Gezeravcı'yı neler bekliyor?

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin en hızlı insanı oldu!

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin en hızlı insanı unvanını kazanarak SpaceX'in Falcon 9 roketiyle Axiom Space'in Ax-3 göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru unutulmaz bir yolculuğa çıktı. Uzay yolculuğu, astronotların vücutlarında çeşitli fiziksel değişikliklere neden olabilir.

Uzun süreli ağırlıksızlık, kemik yoğunluğu ve kas kütlesinde azalmaya yol açabilir. Bu durum, uzayda geçirilen süre arttıkça daha belirgin hale gelir. Astronotlar da bu fiziksel değişikliklere karşı önlemler almak için düzenli egzersiz programlarına sadık kalmak zorundadır. Fakat Alper Gezeravcı'nın ISS'te 14 gün kalması bekleniyor. Dolayısıyla bu konuda ciddi bir sorun yaşamayacaktır.

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Bunun yanı sıra uzayda izole bir ortamda yaşamak ve çalışmak, astronotlar için bazı psikolojik zorlukları da beraberinde getiriyor. ISS'deki astronotlar, uzun süreli görevleri boyunca dünya ile iletişimlerini sınırlı bir şekilde sürdürüyorlar. Bu durum sosyal izolasyonun bir formu olarak algılanabilir. Bu nedenle astronotlar psikolojik dayanıklılık ve ekip içi iletişim becerilerini geliştirmek için de özel eğitimler alıyor.

Uzayda, Dünya'nın atmosferi gibi koruyucu bir tabaka olmadığı için astronotlar, yüksek düzeyde radyasyona maruz kalabilirler. Bu durum da uzun vadeli sağlık sorunlarına neden olabilir. Fakat ISS'deki astronotlar, radyasyonun etkilerini azaltmak için özel koruyucu ekipmanlar giyiyor. Yine de dünyadaki kadar rahat bir ortamları olmayacaktır.

Ek olarak, önceden düşünülmesine rağmen uzayda yapılacak herhangi bir hata, ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden Gezeravcı'nın da ISS'teki görevleri yüksek hassasiyet ve dikkat gerektiriyor. Her ne kadar fırlatma sonrası yerçekimsiz ortamın tadını çıkardığını görsek de önümüzdeki iki hafta boyunca hassas bilimsel deneylere odaklanarak her aşamada maksimum dikkat ve özen göstermesi gerekecek.

Peki neden Türkiye'nin en hızlı insanı dedik? Türk Hava Kuvvetleri'nin yetiştirdiği ve F-16 pilotluğu başta olmak üzere başarılı bir kariyere sahip olan Albay Alper Gezeravcı, bugüne kadar F-16 ile tahminen en yüksek 2100 km/saat seviyesinde hıza ulaşmıştır.

Fakat ISS, saatte yaklaşık 28.000 km/saat hızla Dünya'nın etrafında dönüyor. Hatta bir tam turu yalnızca 90 dakikada gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla ISS'te 14 gün geçirecek Alper Gezeravcı da Türkiye'nin en hızlı insanı olarak 9 milyon 400 bin km'den fazla mesafe kat edecek. Bu süreçte dünyanın etrafında 224 kere dönecek. Bunu kabaca şu şekilde de ifade edebiliriz; İstanbul'dan Ankara'ya 18 bin uçuş gerçekleştirmeye denk bir mesafe kat edecek.