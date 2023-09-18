Alibaba'dan Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım!

Alibaba Türkiye'ye 2 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu! Peki bu yatırım nasıl gerçekleştirilecek? İşte detaylar...

Türkiye'nin kalkınma hamlesiyle birlikte yabancı yatırımcıların ciddi oranda dikkati ülkemize çekiliyor desek çokta yanlış bir ifade olmaz. Sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk arasındaki buluşmanın ardından Alibaba'nın da Türkiye'ye yapacağı yatırımın detayları ortaya çıkmaya başladı. İşte Alibaba ve 2 milyar dolarlık yatırım ile ilgili detaylar…

Alibaba, Trendyol aracılığı ile Türkiye'ye 2 milyar dolar yatırım yapacak!

Bloomberg'in haberine göre, Trendyol'un Türk birimi yaptığı açıklamada "Çin devinin başkanı Michael Evans yatırım duyurusunu geçtiğimiz hafta cuma günü yaptı. Yapılan açıklamada "Türkiye'nin ekonomisine güvendiklerini ve bu sayede Trendyol aracılığı ile şimdiden 1.5 milyar dolarlık yatırımın yapıldığı belirtildi" ifadelerine yer verdi. Bununla birlikte Alibaba Group Holding Ltd. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye 2 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını da duyurdu.

Bu yatırımla birlikte ilerleyen süreçlerde Türkiye'nin Trendyol ile birlikte dünyadaki en büyük e-ticaret pazarlarından ve e-ihracat ülkelerinden biri olma potansiyeli taşıdığını belirten Evans, Alibaba'nın Türkiye'den oldukça umutlu olduğunu vurguladı.

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Bununla birlikte Türk Ticaret Bakanlığı'da e-ticaret üzerindeki işlem artışına dikkat çekti. Yapılan açıklamada Türkiye'nin e-ticaret hacminin geçen yıla göre yüzde 109 oranında arttığı belirtilirken Türkiye'de yapılan tüm alışveriş işlemlerinin yüzde 20'sinin internet üzerinden gerçekleştiği belirtildi.

Evans açıklamanın devamında yatırım planından ve sürecinden bahsetmedi. Fakat toplam yatırımın 2 milyar dolar seviyesinde olacağını ve Türkiye'nin potansiyelinden çok umutlu olduklarını belirtti. İlerleyen süreçlerde Trendyol markasını birçok farklı e-ticaret sahasında görmemiz mümkün. Giderek Alibaba markasına benzer satış stratejisinde daha fazla yol alacak.