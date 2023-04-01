ABD'den şok açıklama: F-35'ler sınıfta kaldı!

Pentagon F-35 savaş uçakları için şok açıklamalarda bulundu. F-35'ler için başarısız denildi. İşte konuyla ilgili detaylar...

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, F-35 uçakları ile ilgili şok açıklamalarda bulundu. Pentagon, F-35 Lightning II savaş uçağı filosunu harbe hazırlama projesinde hedefledikleri oranlar hakkında konuştu. Konuyla alakalı yüzde 65 hedefinin altında kalındığını bildiren Pentagon, F-35 savaş uçakları filosu için "kabul edilemez" ifadelerinde bulundu. İşte Pentagon'un açıklamaları ile ilgili detaylar…

F-35 Lightning II projesinde kötü gidişat!

Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 Lightning II savaş uçağı filosunda şu anda 540 adet uçak bulunmakta. Bu uçaklar üretim ve teslimat süreçleri sonrasında ordu içerisinde harbe hazırlanıyor. Hazırlık süreci sonrasındaysa uçaklar tam kapasite ile saldırı ve savunma görevlerinde kullanılıyor. Amerika F-35 filosu için bu süreci başlatmıştı. Ancak gelen haberlere göre proje istenilen şekilde ilerlemiyor.

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'da görev alan Korgeneral Schmidt, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nin havacılık alt komitesindeki toplantıya katıldı. Toplantı sonrasındaysa bir yazılı beyanda bulundu. Basına açılan beyanda ABD F-35 savaş uçağı filosundaki uçakların sadece yüzde 30'luk kısmının harbe hazır durumda olduğu yer aldı.

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Konuyla alakalı Schmidt, F-35 savaş uçağı filosunun yetersiz olduğunu, halen filonun büyük kısmının hazırlıksız olmasının kabul edilemez olduğunu bu yüzden en kısa sürede harbe hazırlıkların arttırılacağını bildirdi. Ardından 12 aylık süreçte harbe hazırlık oranlarını en az yüzde 10 arttırma hedefleri olduğunu belirtti.

ABD'nin şu anda F-35 filosunda aktif olarak 540 adet uçak yer almakta. Verilen oranlara göre bu uçakların 162 adedi harbe hazırlıklı. Kalan uçaklarsa halen tam kapasite ile saldırı ve savunma harekatlarında bulunamıyor.

Bu oransa 2020 yılında yüzde 39 civarlarındaydı. O dönem ABD filosundaki en eski F-35 savaş uçağı 5 yaşındaydı. Bu oranın 2 sene içerisinde neden bu denli düşüş yaşadığı hakkında bilgi verilmiyor. Filoda artan uçak sayısı ve harbe hazırlık projesi kapsamında F-35'lere eklenmesi gereken parçaların geç gelmesi gibi konular söz konusu olabilir.

Şu an dünyada satışta olan tek 5. nesil savaş uçağı olması sebebiyle liderliğini koruyor. Önümüzdeki süreçlerde seri üretime geçmesi beklenilen MMU TF-X, F-35'e rakip olacak. MMU TF-X dünyada satılan ikinci 5. nesil savaş uçağı olacak. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!