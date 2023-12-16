Üye Girişi
Haberler

A101, Öğrencilere Vergisiz Akıllı Telefon Satıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden A101, öğrenciler için vergisiz akıllı telefon satışına başladı. Redmi 12C modeli 21 Aralık'ta satışa sunulacak.

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden A101, son dönemlerde teknolojik ürünler satmasıyla adından söz ettiriyor. Motosiklet bile satan şirket, şimdi ise öğrenciler için vergisiz akıllı telefon satıyor. İşte A101 tarafından satılan Redmi 12C özellikleri ve fiyatı…

A101 tarafından satılan Redmi 12C fiyatı ve özellikleri

Son yıllarda Türkiye'de artan enflasyon ve sürekli olarak yükselen döviz kuru nedeniyle teknolojik ürünlere ulaşım bir hayli güç hale geldi. Buna çözüm olaraksa geçtiğimiz aylarda öğrenciler için vergisiz akıllı telefon kampanyası yürürlüğe sokuldu. Bunun akabinde pek çok satıcı da fiyatlarını gözden geçirerek vergisiz telefon satmaya başladı. Bunlardan birisi de A101.

Geçtiğimiz haftalarda birçok vergisiz akıllı telefon satan A101, şimdi ise yine öğrencilerin vergisiz olarak alabileceği Redmi 12C modelini satmaya hazırlanıyor. Söz konusu bu model, 21 Aralık'ta satılmaya başlanacak. Peki akıllı telefonun özellikleri neler?

Riot Games'ten LoL ve VALORANT oyuncularını üzen açıklama!

Redmi 12C, 6,71 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe sahip bir ekranla geliyor. Cihaz, MediaTek Helio G85 işlemcisinden güç alıyor. Bununla beraber 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip akıllı telefonun arka tarafında 50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel bokeh lens yer alıyor. Ön tarafta ise 5 Megapiksellik bir özçekim kamerası mevcut.

Android 12 tabanlı MIUI 13 üzerinde çalışan Redmi 12C modeli, 10W hızlı şarj ile beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Son olarak akıllı telefon 168.76 mm x 76.41 mm x 8.77 mm boyutlarında ve 192 gram ağırlıkta olduğunu belirtelim.

Redmi 12C modelinin A101 fiyatı ise 5 bin 299 TL.

Redmi 12C teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

Ekran: 6,71 inç damla çentikli ekran

1650 x 720 piksel (HD+) çözünürlük

Düşük modda 500 nit parlaklık

6: 9 en-boy oranı, 1500: 1 kontrast oranıİşlemci: MediaTek Helio G85 (12 nm)Arka kameralar: Ana kamera – 50 Megapiksel, f/1.8 diyafram aralığı

Bokeh lens – 2 Megapiksel, f/2.4 diyafram aralığıArka kamera video: 1080p@30fps

720p@30fpsÖn kamera: 5 megapiksel, f/2.2 diyafram aralığıÖn kamera video: 1080p@30fps

720@30fpsRAM: 4 GB – LPDDR4XDepolama: 128 GB – eMMC 5.1Batarya: 5000 mAhŞarj: 10W hızlı şarjİşletim sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13Boyut ve ağırlık: 168.76 mm x 76.41 mm x 8.77 mm

192 gramRenk seçenekleri: Grafit grisi, okyanus mavisi, nane yeşili, lavanta moru

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Vergisiz akıllı telefonun fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Motosiklet Türkiye Aralık A101 Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN (17 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 17 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 17 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SWM TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ KİM? SWM hangi ülkenin? SWM SUV fiyat listesi 2023! ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE MECLİSTEN GEÇTİ Mİ? Çalışan emekliye 5000 ikramiye ne zaman yatacak? DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ LİSTESİ: Dünyanın en güzel şehri neresidir? Dünyanın en iyi 100 şehirleri listesi 2023 Türkiye sıralaması kaç? KETAMİN İLACI NEDİR, yan etkileri ve zararları nelerdir? Ketamin kimlere verilir, tehlikeli mi? Bülent Tezcan yoğun bakımda mı? Bülent Tezcan sağlık durumu nasıl? Adım Farah YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (109. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (355. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman? Sergio Oliveira sakatlandı mı? Sergio Oliveira neden oynamıyor, kadroda yok? İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaçlara zam mı yapıldı? Ali Fazıl Kasap kimdir? Ali Fazıl Kasap kaç yaşında, nereli? Ali Fazıl Kasap hayatı ve biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title