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59 TL değerindeki popüler macera oyunu ücretsiz oldu!

Teknoloji Haberleri

59 TL değerindeki popüler macera oyunu ücretsiz oldu!

Ubisoft Store, macera kategorisindeki popüler oyunu Rayman Raving Rabbids'i ücretsiz yaptı. 59 TL değerindeki yapım, oldukça dikkat çekiyor.

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazaları arasında yer alan ve geçtiğimiz haftalarda zam kararı ile eleştiri konusu olan Ubisoft Store, Rayman Raving Rabbids'i ücretsiz yaptı. Oyuncular, kısa süreliğine kalıcı olarak kütüphanelerine ekleyebilirler.

Rayman Raving Rabbids ücretsiz oldu!

Ubisoft tarafından geliştirilip 2006 yılında piyasaya sürülen macera oyunu Rayman Raving Rabbids, Ubisoft Store'da ücretsiz oldu. Kendi kategorisinin popüler yapımları arasında yer alan yapım, oyuncu ve eleştirmenler tarafından yüksek puana layık görüldü.

Rayman Raving Rabbids, kötü ama aynı zamanda komik Davşanlar tarafından kaçırılan Rayman ve arkadaşlarını konu alıyor. Davşanlar, her gün sırayla 4 oyun oynatıyor ve en az 3 tanesinden geçilmesini istiyorlar. 4 oyunun 4'ünü de geçerseniz, ödül olarak şarkı veya kıyafet veriliyor.

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Oyunun hikayesinde yer edinen Davşanlar, eskiden herkese güvendikleri için çok fazla şakaya maruz kaldılar. Bu nedenle herkesten intikam almak istiyorlar. Silah olarak tuvalet pompası kullanırlar ve saldırırken oldukça kurnaz olurlar.

Rayman Raving Rabbids'i 23 Ocak Pazartesi günü saat 16.00'a kadar ücretsiz olarak Ubisoft kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bunun için buraya tıklayarak oyunun Ubisoft Store sayfasına ulaşın. Sonrasında ise kütüphanenize eklemek için sağ taraftaki "GET IT FOR FREE" butonuna tıklayın. Hesabınız açık değilse, giriş yapma ekranı gelecektir.

Rayman Raving Rabbids sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows XP

İşlemci: Intel Pentium 4 1.0 GHz veya AMD Athlon processors (2.5 GHz ve üstü tavsiye edilir)

Ekran kartı: 64 MB

RAM: 256 MB

Depolama: 1.5 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 9.0c ve üstü

Ses kartı: Direct X 8.1 ile uyumlu

Tavsiye Edilen:

İşletim sistemi: Windows XP ve üstü

İşlemci: Intel 1 GHz Pentium 4 veya AMD Athlon (2.5 GHz veya üstü tavsiye edilir)

Ekran kartı: Carte 3D 128 MB

RAM: 521 MB

Depolama: 1.5 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 9.0c

Ses kartı: Direct X 8.1 uyumlu

Peki sizler Rayman Raving Rabbids hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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