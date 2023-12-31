2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Ücretleri Belli Oldu

Motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs gibi motorlu taşıtlardan Motorlu Taşılar Vergisi kapsamında her yıl ücret tahsil ediliyor. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan karar sonrasında 2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ücretleri belli oldu. İşte detaylar…

2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar oldu?

Resmi Gazete'de açıklanan bilgilere göre, 2024 yılında tüm araçlar için alınacak Motorlu Taşıtlat Vergisi yüzde 58.46 artış gösterdi. Motor silindir hacmi 1.300 cm3 ve aşağısı olan araçlar için, otomobil yaşı ve fiyatına göre 347 ila 4.032 TL arasında MTV ödenecek.

Ülkemizde en çok tercih edilen 1.300 ila 1.600 cm3 arasındaki araçlarda ise, 5.851 TL'den başlayan MTV ücreti 7.026 TL'ye kadar çıkacak. Diğer otomobil, motosiklet ve ağır vasıtaların MTV ücretleri ise şu şekilde;

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) –2023

Motor silindir hacmi (cm3)Taşıt değeri (X TL)1-3 yaş arası (X TL)4-6 yaş arası (X TL)7-11 yaş arası (X TL)12-15 yaş arası (X TL)16 yaş ve üzeri (X TL) 1300 ve altı180.600'i aşmayanlar3.3592.3431.3089874371300 ve altı114.000'i aşıp 199.700'ü aşmayanlar3.6921.6261.4371.0882421300 ve altı199.700'ü aşanlar4.0321.7739937502611301-1600 arası114.000'i aşmayanlar5.8512.7691.6061.1354361301-1600 arası114.000'i aşıp 199.700'ü aşmayanlar6.4393.0471.7681.2454761301-1600 arası199.700'ü aşanlar7.0263.3231.9251.3595201601-1800 arası285.800'ü aşmayanlar11.3745.6133.2992.0137801601-1800 arası285.800'ü aşanlar12.4136.1203.6042.1998511801-2000 arası285.800'ü aşmayanlar17.9208.7095.1193.0471.1981801-2000 arası285.800'ü aşanlar19.5539.5055.5843.3231.3082001-2500 arası356.900'ü aşmayanlar16.96712.3177.6954.5961.8182001-2500 arası356.900'ü aşanlar18.51113.4368.3935.0161.9832501-3000 arası714.300'ü aşmayanlar23.65620.58312.8576.9152.5352501-3000 arası714.300'ü aşanlar25.81022.45114.0277.5452.7663001-3500 arası714.300'ü aşmayanlar36.03032.42119.5289.7483.5703001-3500 arası714.300'ü aşanlar39.30935.36521.30310.6313.9003501-4000 arası1.143.400'ü aşmayanlar56.65048.91928.80812.8575.1193501-4000 arası1.143.400'ü aşanlar61.80653.36431.43214.0275.5844001 ve üzeri1.357.700'ü aşmayanlar92.72569.53041.17918.5077.1784001 ve üzeri1.357.700'ü aşanlar101.15275.85344.92420.1897.834

31/12/2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. Buna göre MTV oranları şu şekilde:

Motor Silindir Hacmi (cm³)1-3 yaş (X TL)4-6 yaş (X TL)7-11 yaş (X TL)12-15 yaş (X TL)16 ve yukarı yaş (X TL) 1300 cm³ ve aşağısı2.1201.4798266232191301-1600 cm³ e kadar3.6932.7691.6061.1354361601-1800 cm³ e kadar6.5275.0983.0031.8287071801-2000 cm³ e kadar10.2847.9184.6542.7691.0912001-2500 cm³ e kadar15.42311.1966.9964.1781.6522501-3000 cm³ e kadar21.50818.70911.6876.2832.3063001-3500 cm³ e kadar32.75529.47317.7528.8593.2493501-4000 cm³ e kadar51.50344.47226.19011.6874.6544001 cm³ ve yukarısı84.29463.21137.43516.8216.527

Motosikletler için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) –2023

Motor silindir hacmi (cm3)1 – 3 yaş (X TL)4 – 6 yaş (X TL)7 – 11 yaş (X TL)12 – 15 yaş (X TL)16 ve yukarı yaş (X TL) 100 – 250 cm3'e kadar39529521813451 251 – 650 cm3'e kadar817618395218134 651 – 1200 cm3'e kadar2.1091.253618395218 1201 cm3 ve yukarısı5.1163.3802.1091.674817

Not: Minibüs, otobüs, kamyon, uçak ve helikopter benzeri araçların MTV oranlarını öğrenmek için burayı tıklayabilirsiniz.

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