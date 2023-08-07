2023'ün en güçlü akıllı telefon yonga setleri belli oldu

2023'ün en güçlü iki akıllı telefon yonga seti, Snapdragon 8 Gen 3 (Samsung Galaxy S24 serisi benzerlerine güç vermesi bekleniyor) muhtemelen ekim veya kasımda ve A17 Bionic ise (iPhone 15 Pro modellere güç verecek) yüksek ihtimalle eylül ayında tanıtılacak. Peki Snapdragon 8 Gen 3'ten bile daha güçlü olması beklenen A17 Bionic nasıl olacak?

En güçlü çip mi? A17 Bionic nasıl olacak?

A17 Bionic, muhtemelen Snapdragon 8 Gen 3'ün önüne geçmekle kalmayacak, muhtemelen daha da güçlü olacak ve yılın en iyi akıllı telefon yonga seti olarak tacını alacak. Elbette henüz kesin olarak bilmiyoruz. Ancak A17 Bionic hakkında bir dizi sızıntı ve söylenti gerçekten de çok yetenekli bir yonga setinin resmini çiziyor.

Öncelikle ilk sızıntımız TSMC'den ( Apple'ın A serisi yonga setlerini üreten Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi) geliyor. Şirket, gelecek nesil yonga setlerinin 3nm (nanometre) üretim süreci kullanılarak yapılacağını duyurdu. Bu, mevcut nesildeki 5 nm'den daha düşük ve önemli iyileştirmelere yol açabilir. 3 nm kullanarak TSMC ve Apple, aynı alana çok daha fazla transistör sığdırabilecekler.

Raporlar, A16 Bionic'te yaklaşık 16 milyar olan transistör sayısının A17 Bionic'in 18 milyar ila 24 milyar transistöre sahip olabileceğini öne sürüyor. TSMC, bu yonga setlerinin mevcut nesil yonga setlerinden yüzde 35 daha fazla enerji verimli olacağını ve bunun da pil ömründe önemli kazanımlar sağlayabileceğini iddia ediyor. Yani hem verimlilik hem de performans açısından daha güçlü bir çip karşımıza çıkacak.

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Başka sızıntılara gelecek olursak bir kaynak, A17 Bionic'in A16 Bionic'tekinden yüzde 20 daha güçlü bir CPU içereceğini iddia etti. A16 Bionic'in CPU'su A15 Bionic'inkinden yalnızca yaklaşık yüzde 10 daha hızlı olduğunu düşünürsek bu büyük bir sıçrama olur. Aynı kaynak, Geekbench 6 kullanılarak kıyaslama yapıldığında, A17 Bionic'in tek çekirdekte 3.019 puan ve çok çekirdekte 7.860 puan elde ettiğini iddia etti.

Referans olarak, A16 Bionic destekli iPhone 14 Pro şu anda ortalama tek çekirdekte 2.512 puan ve çok çekirdekte ortalama 6.351 puan değerlerini gösteriyor. Ayrıca A17 Bionic'in muhtemelen A16 Bionic tarafından kullanılan modemden daha düşük gecikme süresine sahip, aynı zamanda daha fazla güç tasarrufu sağlayan ve 5G hızlarını artırmak için yapay zekayı kullanabilen Snapdragon X70 5G modem ile geleceğini de duyduk.

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