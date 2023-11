2023 Formula Student Çin Yarışması Hefei'de Düzenlendi

ÇEKİM TARİHİ: 12 Kasım 2023

1. Etkinlikten çeşitli görüntüler

2023 Formula Student Çin (FSC) yarışması kısa süre önce Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlendi.

Yarış arabası tasarım yarışması, yeni enerjili araç sektörüne daha fazla genç yetenek kazandırmayı amaçlıyor.

Elektrikli otomobil kategorisinde 77, sürücüsüz otomobil kategorisinde ise 31 takımın kayıt yaptırdığı etkinlik, yaklaşık 4.000 katılımcıyı kendine çekti.

"Böyle bir yarışmada otomobil sektöründeki en yeni tasarımlar çokça kullanılır."

"Yetenekli kişileri keşfetmek, yetiştirmek ve endüstriyel gelişime dahil etmek istiyoruz. Yeni enerjili araçların teşviki için bu araçlar konusunda yetenekli kişilere büyük ihtiyaç duyulduğundan ülkemizin yeni enerjili araç sektörüne yetenekli kişi yetiştirme çabaları kapsamında 'Formula Student Çin' yarışması düzenlendi."

"Her zaman gençlerin sektörün geleceği olduğuna inanıyoruz. Her üniversiteden onlarca ve hatta yüzlerce öğrencinin katılımıyla bir yıl içinde tasarım taslağından bir otomobil yapmaya çalışacağız. Bu, genç öğrencilerin becerilerini her yönden tam anlamıyla geliştirebilir. 'Formula Student Çin' gençlerle işletmeler arasında iletişim için önemli bir platform haline geliyor."

Etkinlik, üniversite öğrencilerinin en son yeni enerjili araç teknolojilerini öğrenmesine, otomotiv sektörününse geleceğin yeteneklerini keşfedip yetiştirmesine yönelik bir platform sunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor. (XHTV)