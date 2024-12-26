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14 Bin Gencin Fikrinden Geleceğe: Türkiye'nin İnovasyon Yolculuğu

14 Bin Gencin Fikrinden Geleceğe: Türkiye'nin İnovasyon Yolculuğu
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Kurulduğu günden bu yana Türkiye'de fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında sektör liderliğini koruyan Destek Patent'in, Türkiye'nin fikri sermayesini artırmak için başlattığı Fikrine Sahip Çık projesi etkisini yükseltmeye devam ediyor.

Destek Patent, sınai haklar bilincini yaygınlaştırmak ve patent okuryazarlığını artırarak Türkiye'nin fikri sermayesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği "Fikrine Sahip Çık" projesini genişleterek sürdürmeye devam ediyor. Sınai haklar alanında daha bilinçli nesillerin yetiştirilmesini hedefleyen ve gençleri buluş yapmaya teşvik eden proje kapsamında, sınai haklar konusunda farkındalık yaratacak eğitim programları sunuluyor. Projeyle aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından "8. İnsana Yakışır İş ve Büyüme ile 9. Sanayi, İnovasyon ve Altyapı" amaçları da destekleniyor.

Girişimciler ve KOBİ'ler için de özel eğitimlerin düzenlendiği Fikrine Sahip Çık projesinde İl Milli Eğitim müdürlükleri, üniversiteler, STK'lar ve OSB'ler ile iş birliği içinde yürütülüyor. Bugüne kadar binlerce gencin fikirlerine, buluşlarına dokunan proje sonucunda, binlerce kişiye daha ulaşılması hedefleniyor.

Projenin hedef kitlesinin marka ve patent başvurularında yüzde 700 oranında artış yaşandı

"Fikrine Sahip Çık" projesiyle birlikte hedef kitlenin marka, patent ve tasarım başvurularında yüzde 700 oranında artış yaşandı. Liselerden yapılan marka başvuruları yüzde 350, patent ve faydalı model başvurularıyüzde 2.400 ve tasarım başvuruları yüzde 520 artış gösterdi. Orta okullarda ise marka başvurularının yüzde 1.000, patent ve faydalı model başvurularının yüzde 4.200 ve tasarım başvurularının da yüzde 380 artış kaydettiği görüldü.

"Türkiye'de fikri ve sınai haklar konusunda gençler için kararlılıkla çalışacağız"

Fikrine Sahip Çık projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Destek Patent CEO'su Faruk Yamankaradeniz,"Tüm illerimizi "Fikrine Sahip Çık" projemize dahil etmek için çalışmalarımız sürüyor. Amacımız, erken yaşta farkındalık oluşturarak ülkemizde daha fazla buluş ve icat yapılmasını sağlamak. Gençlerimizi bilinçlendirerek, ülkemizin küresel rekabet gücünü ve marka değerini artırmayı hedefliyoruz. Özellikle girişimci gençlerimizin haklarını nasıl koruyacakları konusunda bilgi sahibi olmalarını istiyoruz. Destek veren kurumlarla birlikte, Türkiye'de fikri ve sınai haklar konusunda bilgi sahibi olmayan tek bir genç kalmayana kadar kararlılıkla çalışacağız." dedi.

Patent başvurularındaki yüzde 11'lik artışın ülke ekonomisinde yaklaşık yüzde 1'lik bir büyümeye etki ettiği tahmin ediliyor!

Amaçlarının Türkiye'nin fikri sermayesine katkıda bulunarak ülkenin küresel rekabetteki gücünü artırmak olduğunun altını çizen Destek Patent CEO'su Faruk Yamankaradeniz, "Bir ülkenin ekonomik büyüklüğünün en önemli göstergelerinden biri şüphesiz fikri ve sınai haklar alanında yapılan yatırımlardır. Sadece patent başvurularındaki yüzde 11'lik artışın ülke ekonomisinde yaklaşık yüzde 1'lik bir büyümeye etki ettiği tahmin ediliyor. Biz de Destek Patent olarak Türkiye genelinde 14 ildeki Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği yaparak tüm teknik ve meslek liselerine sınai haklar konusunda eğitimler verdik ve şu ana kadar 5 yıl içerisinde 14 binden fazla kişiye ulaştık. Aynı zamanda yaklaşık 30.000'e yakın kişinin konuyla ilgili fikir sahibi olmasını sağladık. Dijital ortamlarda verdiğimiz seminerler, medya çalışmaları ve sosyal medya duyuruları sayesinde projenin ortalama 10 milyona yakın kişi tarafından görüntülendiğini söylebiliriz. Hedefimiz bu sayıyı daha da artırmak. Yeni eğitim ve öğretim yılında da projemiz ile özellikle teknik ve mesleki liselerdeki öğrencilerle bir araya gelmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Betül Cirit
Betül Cirit
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