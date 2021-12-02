TEKNOFEST kazananı öğrencilerden Suriye'deki çocuklar için anlamlı bağış

TEKNOFEST 2021'de teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenen Sürü İnsansız Hava Aracı Yarışması'nda dereceye giren Uçan Andalar takımı, kazandıkları ödülü Suriye'deki mülteci çocuklar için bağışladı.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'de Sürü İnsansız Hava Aracı Yarışması'nda üçüncü olan Uçan Andalar takımındaki Fırat Üniversitesi öğrencileri, kazandıkları para ödülünü yardım kampanyasında kullandı. Elazığ'da yaşayan öğrenciler, kazandıkları ödüller ile Suriye'deki çocukların kışlık bot ihtiyacını karşıladı.

Öğrenciler, yarışma kapsamında kazandıkları 20 bin lira değerindeki ödül ile 3-12 yaş aralığındaki 400 çocuğa kışlık bot yardımında bulundu. Anda Derneği aracılığıyla yardımda bulunan öğrenciler, Suriye El-Bab Kubbesin bölgesindeki Halime Ana Yetim ve Kültür Merkezi, El-Bab ve Halep kırsalındaki mülteci kampına bağış yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uçan Andalar takımında öğrencilere danışmanlık yapan Öğr. Üyesi Dr. Burak Tanyeri, şunları kaydetti:

"Danışman olduğum bu takım başvuru sürecinde yarışma anına kadar göstermiş oldukları çalışma azmi ve fedakarlıkla zaten başaracaklarını ortaya koymuşlardı ve başardılar. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ödülü bu şekilde bağışlama fikirleri de aslında Z kuşağı diye adlandırılan bu gençlerin mayalarının ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Hepsiyle gurur duydum. Türk'ün vefalı eli olarak hem bilimde, fende hem de kadirşinaslıkta gönülleri fethettiler."

"Ruhumuzu ödüllendirdik"

Uçan Andalar takım kaptanı Okan Seçil de Fırat Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri olarak katıldıkları TEKNOFEST 2021 Sürü İHA kategorisinde dereceye girmenin ve bu yarışmaya katılarak başvuru sürecinden yarışma anına kadar edindikleri bilgi birikim ve tecrübenin kazandıkları en büyük ödül olduğunu belirtti.

Seçil, "Bu ödülü bu şekilde bağış yaparak hayatımızda hiç unutmayacağımız ve belki de bir daha hiç yaşayamayacağımız bir tecrübeye dönüştürmek bizim için daha kıymetli oldu. Bizzat Suriye'ye giderek yaşanmışlıkları yerinde incelemek ve tüm hislerimizle buna şahit olmak ruhumuzu ödüllendirdiğimiz bir an oldu." ifadelerini kullandı.

Yazılım birimi ekip lideri Arş. Gör. Dr. Ukbe Üsame Uçar ise ödüllerini böyle bir bağışla taçlandıran arkadaşlarını tebrik ederek, tam bir Anadolu insanlığı ve Türk naifliğini gösterdiklerini kaydetti.

Ekip üyesi Mert Yavuz ise Suriye topraklarına gitmenin kendileri için büyük bir tecrübe olduğunu aktararak, "O insanların, çocukların yaşadıklarına bir nebze olsun çözüm olabilmek hayatımda yön verecek bir anı oldu." ifadesini kullandı.

Takımın yazılım biriminden Emre Can Şen ise "Kazandığımız bilgilerle hayata göğüs germeyi öğrendik. Kazandığımız ödülü bu şekilde bağışlayarak ve oralara gitmeyi göze alarak da haksızlığa ve zalimliğe nasıl göğüs gereceğimizi göstermiş olduk. Devlet olma bilincinin farkına vardık."

Takımın bir diğer yazılımcısı Yunus Emre Demirdağ da yarışmada kazandıkları ödülü kendi elleriyle o coğrafyalarda dağıtmanın paha biçilemez duygular yaşattığını aktararak, şunları kaydetti:

"Çamurlar içerisinde yalın ayak dolaşan bir çocuğa bot giydirirken elimde hissettiğim ayağının soğukluğu beynime çivi gibi daha çok çalışmam gerektiği fikrini çakıyordu. Şunu bir daha anladım ki bu coğrafyalarda hakkın tek savunucusu Türkiye Cumhuriyeti. Bunu sürdürmek için biz gençlere daha çok işler düşmekte."

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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