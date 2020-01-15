Tekne faciasında gözaltına alınan şüpheliler adliyede (2)
Haberler » Güncel » Tekne faciasında gözaltına alınan şüpheliler adliyede (2) - Haber

Tekne faciasında gözaltına alınan şüpheliler adliyede (2)

ÇOCUKLAR, KAPALI ALANDA KALDIKLARI İÇİN ÖLMÜŞÇeşme'de meydana gelen ve 8'i çocuk 11 Suriyeli göçmenin hayatını kaybettiği faciayla ilgili gözaltına alınan tekne kaptanı O.K., jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf etti.

15.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:49
Tekne faciasında gözaltına alınan şüpheliler adliyede (2)

ÇOCUKLAR, KAPALI ALANDA KALDIKLARI İÇİN ÖLMÜŞ

'de meydana gelen ve 8'i çocuk 11 Suriyeli göçmenin hayatını kaybettiği faciayla ilgili gözaltına alınan tekne kaptanı O.K., jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf etti. O.K., teknenin kapasitesinden fazla insan bindiği için alabora olduğu söyledi. Yer kazanmak için 8 çocuğu teknenin altında bulunan kapalı bölüme koyduğunu kaydeden O.K.'nin., tekne alabora olduktan sonra kapağın açılmaması sonucunda çocukların hayatlarını kaybettiğini söylediği belirtildi.Bu arada, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ünün, daha önce insan kaçakçılığı organizatörü oldukları iddiasıyla haklarında işlem yapıldığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler