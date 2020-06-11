Tekke Dede Türbesi'nin çevresi temizlendi
Güdül ilçesinde bulunan Tekke Dede Türbesi'nin çevresinin temizlendiği bildirildi.
11.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:06
Güdül ilçesinde bulunan Tekke Dede Türbesi'nin çevresinin temizlendiği bildirildi.
Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin halkın yoğun kullandığı alanlarda temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını söyledi.
Ekiplerin, Tekke Dede Türbesi'nin çevresinde temizlik çalışması yaptığını anlatan Yalçın, "Ardından türbenin içi ilaçlandı. Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam edeceğiz." dedi.
Kaynak: AA