Tekirdağ'dan Suriye'ye 100 ton un yardımı

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da hayırsever iş adamından Suriye'ye 4 tır olmak üzere toplamda 100 ton un gönderildi.

Tekirdağ'da, hayırsever Kaptan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Kaptan Çebi tarafından Suriye'ye gönderilmek üzere hazırlanan toplamda 100 tondan oluşan 4 tır un için tören düzenlendi. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Martaş Limanında düzenlenen Suriye'ye yardım tırı gönderme törenine Yaşar Kaptan Çebi'nin yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Martaş Liman Genel Müdürü Orhan Çebi ve davetliler katıldı. Yapılan duaların ardından tam 100 ton unun bulunduğu 4 adet yardım tırı Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere gönderilmek üzere dualar eşliğinde Tekirdağ'dan yola çıktı.

Törende konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Yaşar Kaptan amcamız limanın sahibi kendi gönlünden kopmuş Suriye'deki kamplarda bulunan vatandaşlara 100 ton un gönderiyor. Daha önce de 100 ton un Suriye'ye gönderilmişti. Şimdi yine gönderiyoruz. Allah nasip ederse sıcak ekmek yiyecekler, insanlar aç kalmayacaklar. Hayırlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Şu mübarek günde Allah kabul etsin diyoruz. Bu yardım örnek olsun. Oradaki ihtiyaç sahibi insanları, bu soğuk havalardaki çocukları kimse unutmasın. Onlara yardım etmeye devam edelim diye ümit ediyoruz. Bir de Yaşar amcadan böyle bir müjde var. 'Önümüzdeki yıl da Azerbaycan'a göndereceğim' diyor. Bunların tamamı kendi tarlalarından elde edilen ürünlerdir. Bunları ekerken ona niyetleniyor. Diyor ki bunlar ne zaman çıkarsa Irak'a, Suriye göndereceğim diyor. Önümüzdeki yıl da çıkarsa Azerbaycan'a göndereceğim diye şimdiden niyetlendi" diye konuştu.

Yaşar Kaptan Çebi ise oradaki din kardeşleri unutmadıklarını, buradan yardım gönderdiklerini ifade etti. - TEKİRDAĞ