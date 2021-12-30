SÜLEYMANPAŞA, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Muratlı Kaymakamı Ömer Dereci'yi ziyaret etti.

Vali Yıldırım, Muratlı Hükümet Konağı önünde Kaymakam Dereci ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından makama geçen Vali Yıldırım, Kaymakam Dereci'den Muratlı'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- Tekirdağ NKÜ'de Uluslararası Öğrenciler Gecesi düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NAKDİM) tarafından "Uluslararası Öğrenciler Gecesi" düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, üniversitenin hem eğitim, hem de araştırma odaklı olduğunu söyledi.

Üniversitenin her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Şahin, "İtalya'dan Somali'ye, Ürdün'den Çine, Adriyatik'ten Balkanlara kadar dünyanın 57 ülkesinden gelen yaklaşık 1600 uluslararası öğrencimiz var. Ayrıca 25 ülkeden 122 yükseköğretim kurumu ile yapılan Erasmus ikili anlaşmaları ve Mevlana değişim programlarıyla öğrencilerimiz, bir dünya üniversitesinde okuduklarını hissetmektedirler." dedi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül de üniversitenin hem ülke, hem de Tekirdağ'ın geleceği için gençlere eğitim verdiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Tekirdağ Gençlik Merkezi Öğrenci Korosu ile NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı müzik dinletisi sundu, Paşa Halk Dansları Topluğu Dans Grubu gösteri yaptı.

- Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi öğrencileri buz pateni ile tanıştı

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi, uzman eğitmenler eşliğinde Süleymanpaşa Belediyesi Buz Sporları Merkezinde buz pateni ile tanıştı.

Öğrenciler eğitmenler eşliğinde ve koruyucu kıyafetlerle buz pistine çıkarak paten yapmanın keyfini yaşadı.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar da öğrencilerle buz pistine çıktı ve öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Çınar, Çocuk Akademisi'nde okul öncesi eğitim alan minikleri bu sporla tanıştırmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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