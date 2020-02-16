Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

16.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:09

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Çorlu-Tekirdağ yolu Karatepe mevkisindeki bir geri dönüşüm fabrikasına getirilen çöplerin bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Söz konusu fabrikada, geçen yıl ağustos ayında da yangın çıkmış ve uzun süre kontrol altına alınamamıştı.

Kaynak: AA