Son dakika haber! Bıçakla öldürülen döner dükkanı işletmecisi kadın toprağa verildi
Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bıçaklanarak öldürülen döner dükkanı işletmecisi Kader Balcı'nın cenazesi toprağa verildi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bıçaklanarak öldürülen döner dükkanı işletmecisi Kader Balcı'nın cenazesi toprağa verildi.
Balcı'nın (39) cenazesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden alınarak Yeşil Cami'ye getirildi. Burada kılınan namazın ardından cenaze, Kapaklı Yeni Mezarlık'ta defnedildi.
Cenaze törenine Kader Balcı'nın eşi Recep Balcı ve yakınları katıldı. Törende büyük üzüntü yaşayan Recep Balcı, yakınları tarafından teselli edildi.
Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde 10 Şubat'ta döner dükkanı işleten 4 çocuk annesi Kader Balcı ve döner almaya gelen Recep Özcan arasında tartışma çıkmış, Özcan üzerinde taşıdığı bıçakla iş yeri sahibi kadını yaralamıştı. Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Balcı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansımış, gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan