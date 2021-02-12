Son dakika haber! Bıçakla öldürülen döner dükkanı işletmecisi kadın toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber! Bıçakla öldürülen döner dükkanı işletmecisi kadın toprağa verildi

12.02.2021 18:23 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:46

Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bıçaklanarak öldürülen döner dükkanı işletmecisi Kader Balcı'nın cenazesi toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bıçaklanarak öldürülen döner dükkanı işletmecisi Kader Balcı'nın cenazesi toprağa verildi.

Balcı'nın (39) cenazesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden alınarak Yeşil Cami'ye getirildi. Burada kılınan namazın ardından cenaze, Kapaklı Yeni Mezarlık'ta defnedildi.

Cenaze törenine Kader Balcı'nın eşi Recep Balcı ve yakınları katıldı. Törende büyük üzüntü yaşayan Recep Balcı, yakınları tarafından teselli edildi.

Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde 10 Şubat'ta döner dükkanı işleten 4 çocuk annesi Kader Balcı ve döner almaya gelen Recep Özcan arasında tartışma çıkmış, Özcan üzerinde taşıdığı bıçakla iş yeri sahibi kadını yaralamıştı. Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Balcı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansımış, gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.

Son dakika haber! Bıçakla öldürülen döner dükkanı işletmecisi kadın toprağa verildi
Son dakika haber! Bıçakla öldürülen döner dükkanı işletmecisi kadın toprağa verildi
Son dakika haber! Bıçakla öldürülen döner dükkanı işletmecisi kadın toprağa verildi
Son dakika haber! Bıçakla öldürülen döner dükkanı işletmecisi kadın toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sibel Can Aleyna Tilki Bülent Serttaş
Spor Deniz Türüç Ünal Karaman Aykut Kocaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Bıçakla öldürülen döner dükkanı işletmecisi kadın toprağa verildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 18:46:15. #1.16#
title