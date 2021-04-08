Tekirdağ'da 250 bin liralık gümrük kaçağı mal ele geçirildi
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Tekirdağ'da 250 bin liralık gümrük kaçağı mal ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tekirdağ'da 250 bin liralık gümrük kaçağı mal ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekipleri ve polis ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada piyasa değeri 250 bin liralık gümrük kaçağı cep telefonu, şarj aleti ve tablet ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekipleri ve polis ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada piyasa değeri 250 bin liralık gümrük kaçağı cep telefonu, şarj aleti ve tablet ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde gümrük kaçağı ürün satışı yapıldığı ihbarı alınması üzerine jandarma ve polis ekipleri harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Çerkezköy JASAT ve Kızılpınar Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 250 bin lira olan gümrük kaçağı 70 adet cep telefonu, 2 adet tablet, 59 adet şarj aleti ele geçirildi. Operasyonda İ.T. isimli iş yeri sahibi gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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