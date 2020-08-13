Tedavi edilen ebabil doğaya salındı Samsun'da bulunan ayağı kırık ebabil, Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinde tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Samsun'da bulunan ayağı kırık ebabil, Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinde tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince bulunan ve ayağının kırık olduğu belirlenen ebabil, Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinde tedavi altına alındı.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Paria Tabatabaeinin tedavi ettiği kuş, Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde doğaya salındı.

Kaynak: AA