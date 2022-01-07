Tecrübeli hocadan Nuri Şahin'e şok çıkış: "Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tecrübeli hocadan Nuri Şahin'e şok çıkış: "Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi"

Haberler.com / Sergen Dağ - Haberler | Spor

Teknik Direktör Güvenç Kurtar, meslektaşı Nuri Şahin hakkında sert ifadeler kullandı. Antalyaspor'un genç çalıştırıcısı için, "Nuri Şahin, Harvard'da okumuş. 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildiler" ifadelerini kullandı.

Şu anda yorumculuk yapan Güvenç Kurtar, Nuri Şahin'le ilgili ilginç açıklamalarıyla dikkat çekti. Antalya spor'un, Beşiktaş'a kaybettiği Süper Kupa finali sonrasında, "Nuri Şahin, Harvard'da okumuş. 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildiler" sözlerini sarf etti.

Antalya spor'un genç çalıştırıcısını sert bir şekilde eleştiren Kurtar, "Mesela 10 kişi kaldın, nasıl oynayacaksın? orada Harvard'da bunun kitabı yok ki! Ben yazayım, Harvard'da okusunlar" dedi.

Tecrübeli hocadan Nuri Şahin'e şok çıkış: 'Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi'

Nuri Şahin, Harvard Üniversitesi "Businness of Entartainment, Media and Sports" programını bitirdi. Dani Alves ve Kaka gibi isimlerle aynı dönemde yer aldı. 32 yaşındaki Nuri, her fırsatta eğitim ve spor hayatını birlikte devam ettirme isteğini ifade ediyor.

Tecrübeli hocadan Nuri Şahin'e şok çıkış: 'Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi'

71 yaşındaki Güvenç Kurtar, kariyerinde 17 takım çalıştırdı. 2018'de son olarak Gümüşhane'de görev yapan tecrübeli isim, o tarihten bu yana yorumculuk yapıyor.

Sergen Dağ
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (3)
ferhat atmaca:antrenörlüğün kitabını yazmışsın ama adını ilk kez duyuyorum yoksa önceden barcelonayı falan mı çalıştırdın. Cevap Yaz 0 5 Yayından Kaldır
burakk:Keşke kitapta yazacaklarını antrenörlük döneminde uygulasaydın da büyük takımları çalıştırıp onlarla başarılı olsaydın. Cevap Yaz 0 18 Yayından Kaldır
Levent DEĞİRMENCİ :sınırları TR ICINDE OLAN GUVENC HOCA KONUSTUĞU KELIMEYE BAK NURI SAHINDE DESEYDI BENIM KARIYERIM AVRUPA TURKIYE BEN HARVARD OKUDUM MEZUN OLDUN SEN IN KARIYERIN EBLLI TR CUMHURIYTI ICINDE KLASMAN OLARAK CALISTIRDIĞIN TAKIMLAR UST SEVIYE TAKIMLARI DEĞİL MEZUN OLDUĞUN UNIVERSITE NERESI TURKIYEDE BELLI BIR BASARI DUNYA CAPINDA TANINIRLIĞI NEDIR DIYEMI SORMASI LAZIMDI BOŞ KONUSMA YAPMIS GUVEN HOCA DAHA MANTIKLI ACIKLAMA YAPABILIRDI CUNKU ACIKLAMANIN UCU COK ACIK HER YERE CEKILEBILIR Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title