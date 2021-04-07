Teamfight Tactics Yollar Şampiyonası bugün başlıyor!
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Teamfight Tactics Yollar Şampiyonası bugün başlıyor!

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Teamfight Tactics Yollar Şampiyonası bugün başlıyor!

250.000 ödül havuzuna sahip Teamfight Tactics Yollar Şampiyonası bugün başlıyor!

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Teamfight Tactics Yollar Şampiyonası bugün başlıyor! Dünya çapındaki en iyi oyuncuların Teamfight Tactics'de ustalaşmak için harcadıkları çaba, 7-9 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikle kutlanıyor. 7 Nisan'da dünyanın dört bir yanından seçilen 24 oyuncu Yollar Dünya Şampiyonu unvanını kazanmak için mücadele edecek! Artan katılımcı kontenjanının yanı sıra, Yollar Şampiyonası 250.000 dolar değerinde bir ödül havuzuna sahip olacak.

İki hafta boyunca devam eden heyecanlı rekabetin ardından, bu yıl düzenlenecek TFT Yollar Şampiyonası'nda Avrupa'yı hangi altı Teamfight Tactics oyuncusunun temsil edeceği de belli oldu. Turnuvaya Fransa'dan Pas de Bol, Lyyyress, Lil Bränk ve Zykoo adlı dört oyuncu, Türkiye'den Ginggg adlı bir oyuncu ve Birleşik Krallık'tan Lallana adlı bir oyuncu katılacak.

Format Özeti

1. gün İsviçre usulünde 5 tur oynanacak maçlarda katılımcı sayısı 24'ten 16'ya düşecek. Oyuncular bölgesel performanslarına bağlı olarak üç lobiye dağıtılacak.

2. gün İsviçre usulünde 5 tur oynanacak maçlarda katılımcı sayısı 16'dan 8'e düşecek. Oyuncular 1. günkü performanslarına bağlı olarak iki lobiye dağıtılacak.

3. gün oyuncular puan toplamak için yarışacak. 18 puana ulaştıktan sonra bir maç kazanan ilk oyuncu, TFT Yollar şampiyonu olacak.

TEAMFIGHT TACTICS YOLLAR ŞAMPİYONASI YAYIN PROGRAMI

  • Gün: 7 Nisan saat 15.00
  • Gün: 8 Nisan saat 15.00
  • Gün: 9 Nisan saat 15.00
Ödül Havuzu

Kaynak: Playerbros

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