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Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı

Son dakika: Merkez Bankası, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıkardı.

22.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:58

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara gönderdiği talimatla, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini arttırdı.

YÜZDE 50'YE YÜKSELTİLDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihalelerinde (Geleneksel Yöntem) bankaların kotasyon swap limitleri vadesi gelmemiş toplam swap pozisyon limiti, döviz piyasaları işlem limitlerinin yüzde 50'sine yükseltildi.

27 MAYIS'TAN İTİBAREN UYGULANACAK

Böylece bankaların Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esneklikleri daha fazla artırılmış olacak. Düzenleme, 27 Mayıs'tan itibaren uygulanacak.

SWAP NEDİR?

Swap yani bir diğer adıyla takas; iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işleme verilen isimdir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanıyor. Swap, özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ağustos 2018'de Türk Lirası'nda yaşanan hızlı değer kaybının ve hareketliliğin önüne geçmek için bankaların swap işlemlerine kısıtlama getirmişti. BDDK'nın aldığı bu önlem, TL'nin kayıplarını geri almasında ön ayak olmuştu.

SWAP LİMİTİ NE DEMEK?

Döviz piyasasında swap limiti ile yapılan işlemler; belli miktar dövizin aynı anda yapılan tek bir işlemle, farklı vadelere tabi olarak satın alınması ve satılması anlamına geliyor. Örneğin yurt dışındaki yüksek faiz oranlarından yararlanmak isteyen bir kimseyi ele alalım. Bu kimse döviz piyasasında faaliyet gösteren bir bankadan, önce elindeki ulusal para fonları ile döviz satın alır. Sonra da buna bağlı olarak yapacağı ikinci bir işlemle bu dövizleri, diyelim ki üç ay sonra teslim kaydıyla aynı bankaya geri satar. Böylece bir Spot Piyasa işlemi ile bir Vadeli Döviz İşlemi tek işlem halinde birleştirilmiş, yani farklı vadelere tabi olarak aynı miktar döviz önce satın alınmış sonra satılmış olmaktadır.

Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı

Kaynak: AA

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