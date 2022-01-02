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TCMB'den reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı tespiti

TCMB'den reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı tespiti
AA / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 14,75 olarak belirledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 14,75 olarak belirledi.

Tcmb'nin, reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TCMB, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 14,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 15,75 olarak tespit etti.

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AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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