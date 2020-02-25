TCMB Başkanı Uysal'dan para politikası ve finansal istikrar değerlendirmesi: (2)

25.02.2020 21:36 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:57

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, "Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşumuzun sürdürülmesi gerekiyor." dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Şubat ayı Meclis Toplantısı'nda üyelere hitap eden Uysal, bankalarca ticari müşterilere sunulacak ürün veya hizmetler karşılığında alınabilecek ücret ve komisyonların daha şeffaf, anlaşılır ve karşılaştırılabilir olmasına yönelik düzenlemeye gittiklerini söyledi.

Murat Uysal, bu düzenlemenin firmaların finansmana erişimindeki güçlükleri azaltmak ve finansal hizmetler piyasasındaki şeffaflığı artırmak bakımından faydalı olacağını ümit ettiklerini vurguladı.

Geçen yılın ikinci yarısında kredi faiz oranlarındaki düşüşün kredi talebini canlandırdığını dile getiren Uysal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bankaların güçlü likidite ve sermaye yapısının yanı sıra fonlama maliyetlerindeki düşüş de kredi arzını destekledi. Kredilerde Temmuz 2019'dan itibaren tarihsel ortalamaların üzerinde bir ivmelenme kaydedildi. Özellikle, ağustos ayında zorunlu karşılık düzenlemesinin de etkisiyle tüketici kredilerinde başlayan hızlanma son dönemde firma kredilerinde de gözlenmeye başladı. Canlanan iktisadi faaliyet ve yatırım talebindeki toparlanma işaretlerine paralel olarak firma kredilerindeki artışın devam edeceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte, kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon üzerindeki etkilerini de yakından takip ediyoruz. Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesinin makro politika bileşimi açısından önem arz ettiğinin altını çizmek isterim.

Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşumuzun sürdürülmesi gerekiyor. Bu çerçevede, parasal duruşumuzu ana eğilime dair göstergeleri dikkate alarak, enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz."

"Sürdürülebilir büyüme için verimlilik kazanımları ve yatırımların devamlılığı önemli"

TCMB Başkanı Uysal, Merkez Bankası olarak fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme amaçları doğrultusunda ellerindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceklerini aktardı.

Yapılan çalışmaların, ihracat, verimlilik ve sürdürülebilir büyüme arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koyduğuna işaret eden Uysal, "Yüksek oranlı sürdürülebilir büyüme için verimlilik kazanımları ve yatırımların devamlılığı önem arz etmektedir. Bu bağlamda, ihracat piyasalarındaki fiyat ve fiyat dışı rekabet koşulları, firmaları kaynaklarını etkin kullanmaya yöneltmektedir. Bununla birlikte uluslararası ticaret alanında yapılan çalışmalar, giriş maliyetini üstlenebilecek verimli firmaların ihracat piyasalarına girebildiği sonucuna ulaşmaktadır. Ampirik çalışmalar da bu bulguyu desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir ihracat artışları için pazar çeşitlendirmesinin kritik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Murat Uysal, Türkiye'de ihracat ile ülke çeşitlendirmesinin paralel hareket ettiğini belirtti.

Uysal, AB Bölgesi'nde 2008 küresel krizi sonrası yaşanan durgunluğa karşın firmaların alternatif piyasalara yönelmesinin toplam ihracat performansını dengeleyici bir unsur olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Ürün-ülke kesişimi olarak daha geniş bir şekilde tanımladığımız pazar sayısı 2006-2018 yıllarında yüzde 56 artmıştır. İhracatçı firma sayımız ise yaklaşık iki katına çıkmıştır. İhracat artışının farklı kanallardan beslenmesi, artışların uzun vadede devam edeceği yönündeki beklentilerimizi desteklemektedir. G-20 ülkeleriyle karşılaştırıldığında, Türkiye'nin pazar çeşitliliğini artırmada ve pazar çeşitlendirmesinin geldiği seviyede en başarılı ülke olduğunu görüyoruz. Türk ihracatı belli bir ülke veya bölgeye yoğunlaşmak yerine dünya geneline yayılmıştır. Firmalarımızın dinamik yapısı sonucu ihracatımızdaki çeşitlenmeyle birlikte ihracatımızda en yüksek paya sahip ilk 15 ülkenin payı 2006 yılında yüzde 65 iken, 2019 yılında yüzde 58'ini oluşturmuştur. Zaman içinde ihracatın, ülke ve ürün kompozisyonundaki değişimiyle uyumlu olarak sektör kompozisyonunda da farklılaşmalar gözlenmektedir. Merkez Bankası olarak ihracatın verimlilik ve cari denge kanalıyla makroekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyümeye katkısını önemsiyor, toplam ihracatımızın ve ihraç ürünlerindeki katma değerimizin daha da yükseleceğini öngörüyoruz."

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, konuşmasının ardından Uysal'a hediye takdim etti.

(Bitti)

Kaynak: AA