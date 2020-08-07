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TCDD Taşımacılık'tan KARDEMİR'e ziyaret

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarını A.Ş. (KARDEMİR) ziyaret ederek, Genel Müdür Vekili Reyhan Özkara'dan bilgi aldı.

TCDD Taşımacılık'tan KARDEMİR'e ziyaret
07.08.2020 13:06 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:38

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarını A.Ş. (KARDEMİR) ziyaret ederek, Genel Müdür Vekili Reyhan Özkara'dan bilgi aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, fabrikaya uzun bir aradan sonra ilk ziyaret olduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bağlı ortaklıklarından TCDD Taşımacılık A.Ş'nin, yönetim kadrosuyla fabrikada yer aldığı ifade edilen açıklamada, Türkiye'deki demiryollarının yeniden yapılandırılması, yolcu ve yük taşıma işletmeciliğinin yapılması amacı ile kurulan TCDD Taşımacılık A.Ş'nin, KARDEMİR için de çok büyük öneme sahip bir konumda olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin ilk ve tek demiryolu tekerleği üretim tesisini içinde barındıran KARDEMİR'in, TCDD'nin ihtiyaçları doğrultusunda demiryolu tekerleği üretim hedefine sahip olmanın yanı sıra, TCDD'ye ait yük taşıma kapasitesini en fazla kullanan şirketlerin başında geldiği bildirildi.

Genel Müdür Vekili Reyhan Özkara'nın şirketin yerli ve milli çelik üretim politikasını, ithalata karşı verdiği mücadeleyi aktardığı kaydedilen açıklamada, KARDEMİR'in demiryolu sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak adına üretmekte olduğu ray ve demiryolu tekerleğine değindiği belirtildi.

Kurumlarının da tıpkı KARDEMİR, gibi yerli üretimi desteklediğini belirten Kamuran Yazıcı da fabrikanın milli ürün çalışmalarını desteklediklerini söyledi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin TCDD'nin ihtiyaçlarına karşılık ürettiği ürünlerin yanı sıra, şirketimizin olmazsa olması ham madde lojistiği konusunda da taraflar ortak hareketle sevkiyatların daha düzenli ve daha sık nasıl olabileceği konusunda fikir alışverişinde bulundular. Genel müdürlük binamız toplantı salonunda gerçekleşen ziyaretin ardından, misafir heyet fabrika turuna çıkarak, demiryolu tekerleği fabrikamızda şirket yöneticilerimizden daha detaylı bilgiler aldılar. Her iki taraf için de olumlu geçen ziyarette, iş birliklerinin sürdürüleceğine ve ülkemizin kalkınmasına değer katan bu iki güzide kuruluşun ortak çalışmalarının devam edeceğine vurgu yapıldı." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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