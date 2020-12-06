Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya döndü

06.12.2020 00:09 | Son Güncelleme: 06.12.2020 00:44

TCDD Taşımacılık AŞ, "Çin'e giden ilk ihracat treni, Maltepe'den döndü" iddialarına yanıt verdi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Trenimiz, Çin'e doğru yola çıkmadan önce, gümrükleme işlemleri ve Çin'den gelen ilave talepler için Halkalı İstasyonu'na uğramıştır. Bu gece Halkalı'dan Köseköy'e gelerek Çin yolculuğuna devam edecektir" denildi.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan Türkiye-Çin İhracat Treni'nin 'yolundan döndüğü' gibi asılsız, kötü niyetli haber ve paylaşımları üzülerek izledik" ifadesine yer verildi.
Trenin, törenin ardından Çin'e doğru yola çıkmadan önce, gümrükleme işlemleri ve Çin'den gelen ilave talepler için Halkalı İstasyonu'na uğradığı belirtildi.

"BU GECE YOLA ÇIKACAK"

"Bu gece Halkalı'dan Köseköy'e gelerek Çin yolculuğuna devam edecektir. Trenimizin 12 gün içinde Çin'in Xian şehrine ulaşması hedeflenmektedir. Bu süreçler yük taşımacılığında rutin sayılan ve tamamlanması gereken işlemlerdir. Türkiye'den hatta Avrupa'dan Çin'e kesintisiz yük ve yolcu taşımacılığının demir yolu aracılığı ile yapılabilmesi, ülkemizin hayata geçirdiği Marmaray Projesi ve Anadolu boyunca kesintisiz hale getirilmiş demir yollarımız sayesinde mümkün olmuştur. Demiryolu taşımacılığında ülkemizin menfaatleri gereği yaptığımız büyük işleri her zaman teveccühle karşılayan halkımızın, başarılarımızı gölgelemek isteyen, kurgulanmış, haince duygular taşıyan yaklaşımlara itibar etmeyeceğinden eminiz."

Demiryolları 'Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü' iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya döndü

NE OLMUŞTU?

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), düzenlenen törenle Kazlıçeşme istasyonundan hareket ederek Çin'e ihraç ürün taşıyacağı belirtilen ilk ihracat treninin Maltepe İstasyonu'ndan Halkalı Garı'na geri getirildiğini açıklamıştı.

Demiryolları 'Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü' iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Necip Uysal Sinan Gümüş Yılmaz Vural Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya döndü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 00:52:25. #1.14#
title