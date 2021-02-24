TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, "24 Şubat Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü" hakkındaki gündem dışı konuşmasına, dün gece Çarşıbaşı ilçesindeki yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileyerek başladı.

İki yıla yaklaşan esaretin karşısında verdiği kurtuluş mücadelesini 24 Şubat 1918'te zaferle taçlandıran, tarih, sanat, kültür, eğitim ve spor şehri, teslimiyeti reddediş ve temsiliyeti seçişle taçlandıran Trabzonlu hemşehrilerine gönül selamını ileten Ayvazoğlu, küreselleşen bir dünyada Trabzon'un, gelişmeleri izlemek yerine onlara öncülük ettiğine dikkati çekti.

Bahar Ayvazoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihsel konum ve işlevine bakıldığına Trabzon'un nerede durması gerektiği çok daha iyi anlaşılacaktır. Gazi Mustafa Kemal'in 'Samsun'a ayak bastığım zaman bana kalp gücü veren vatandaşlarımın ilk sırasında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım' deyişi, bir medeniyet tasavvurunun atlasındaki Trabzonluları geceye yenilmeyen bir liderin derinlik ve aydınlık eşiğinde buluşturup damgasıyla, mührüyle dünya lideri Sayın Erdoğan'ın arkasında dimdik bekleyişidir.

Dün Çanakkale'de düşman donanmasının Marmara'ya girmesine müsaade etmeyen mayınları harbin binbir güçlüğü altında yurda getirmeyi başaran Beşikdüzülü Ali Şükrü Bey, bugün düşmanı inlerinden çıkarmayan İHA'ların, SİHA'ların Sürmeneli mucidi Selçuk Bayraktar olur. Dün Trabzonlu Albay Hamdi Bey ve tek başına düşman kuvvetlerini durduran Hüsnü Çavuş, bugün ayağındaki kara lastikli 14 yaşından çok daha büyük Eren Bülbül olur. ve 'Ben 11 tane evladımın avucunu ağzıma alıp doyardım' diyebilen Ayşe Bülbül olur."

AK Parti'li Ayvazoğlu, "Trabzon'un en çok da futbol olduğunu" ifade ederek, bazı Trabzonsporlu futbolcuların isimlerini de sıraladı.

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ise "2B arazileri dışında kalan alanlarla ilgili yaşanan sorunlar" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, bu durumun, bütün Türkiye'de, özellikle Karadeniz bölgesinde yaşanan bir sorun olduğunu söyledi.

Bu konuda, devletin iyi bir iş yaparak 2012 yılında bir kanunla düzenlemeye gittiğini, aynı yıl içerisinde yönetmelik de çıkarıldığını anlatan Yılmaz, ancak daha sonraki süreçte çıkarılan kanunlarla bu konuda bir karmaşa oluştuğunu belirtti.

Yılmaz, söz konusu düzenlemeler nedeniyle insanların arazi sınırlarının birbirine karıştığını, tapulu arazi sahiplerinin mağduriyet yaşadığını ifade ederek, bu konuda yeni bir düzenleme yapılmasını istedi.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz de "Gaziantep'in sorunları" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, ilde arazi toplulaştırma işlemlerinin yıllardır tamamlanamaması nedeniyle çiftçinin tarım desteklerine ulaşamadığını kaydetti.

Gaziantep'te çiftçinin perişan olduğunu savunan Filiz, çiftçinin ürettiği ürün için tüccarın ağzına baktığını ifade etti.

Filiz, memleketinde ulaşım sorunları bulunduğunu, Gaziantep'in bazı ilçelerinde tarım ve hayvancılığın çöktüğünü, şehrin en büyük sorununun nüfusları giderek artan Suriyeli sığınmacılar olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman