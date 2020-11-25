TBMM Genel Kurulu
25.11.2020 16:51 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:54
TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Partinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.
TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Partinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.
Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından siyasi partilerin grup önerileri görüşüldü.
CHP'nin "pandemi döneminde kadına yönelik şiddet", HDP'nin "emeklilerin yaşadığı sorunlar" ve İYİ Partinin "kadına yönelik şiddet" konusunda verdikleri araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerileri kabul edilmedi.
Grup önerilerinin ardından enerji alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden