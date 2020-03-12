TBMM Genel Kurulu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› TBMM Genel Kurulu - Haberler
Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Politika

TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

12.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:46
TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından grup önerileri ele alındı.

İlk olarak İYİ Parti'nin, "gelir adaletsizliğinin nedenlerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması" ile ilgili önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Türkiye'de en zengin kesimle en yoksul kesim arasındaki gelir farkının giderek açıldığını söyledi.

Yoksulun daha da yoksullaşmaya, zenginin daha da zenginleşmeye devam ettiğini savunan Erel, "Vatandaşımızın yüzde 75'i borçlu. Borçlular, borcunu borçla kapatmaya çalışıyor." dedi.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, gelir dağılımı eşitsizliğini ortadan kaldırmak için sosyal politikalara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, gelir adaletsizliğinin giderek arttığını belirtti.

Türkiye'de en yüksek gelir grubunun toplam gelirden yüzde 47,4; en düşük gelir grubunun ise toplam gelirden yüzde 6,3 pay aldığını söyleyen Hancıoğlu, "Bu uçurum her geçen gün derinleşiyor. Bütün bu rakamlar, oranlar Türkiye'de ne kadar büyük gelir adaletsizliği yaşandığının kanıtıdır. Bu tabloyu görmeyen, bu durumdan rahatsız olmayan ya kördür ya da umursamaz." diye konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan da AK Parti'nin iktidara geldiği günden itibaren memlekete ve millete hizmetkar olduğunu söyledi.

Eğitimden sağlığa, sosyal yardımlardan teşvik ve desteklere, ulaşımdan milli savunmaya kadar birçok hizmeti hayata geçirdiklerini anlatan Tan, 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatı 2019'da 180 milyar dolara taşıdıklarını ifade etti.

İYİ Parti'nin önerisi kabul edilmedi.

Gazi Mahallesi olayları

Daha sonra HDP'nin, "Gazi Mahallesi'nde 12 Mart 1995'te meydana gelen olayların araştırılması" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Gazi Mahallesi olaylarının yaşandığı dönemin İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu ile İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'in yargılanması gerektiğini savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, "Gazi olaylarının bir sindirme hareketi ve katliam" olduğunu öne sürdü.

Gazi Mahallesi'nde yaşanan olayları, "emekçi halka ve Türkiye'nin kardeşliğine karşı işlenen bir suç" olarak nitelendiren Kılınç, "Gazi Mahallesi olayları Türkiye'nin kanayan bir yarasıdır." dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Gazi Mahallesi'nde üzücü olaylar yaşandığını söyledi.

Kaya, "Alevi kardeşlerimizle, alt ve üst komşularımızla beraber büyüdük. Düğünümüzde beraber oynadık, cenazemizde beraber ağladık. Alevi komşularımdan insanlığı, sevgiyi, saygıyı, hakka razı olmayı, dayanışmayı, ülkeyi sevmeyi gördüm ve öğrendim." diye konuştu.

HDP grup önerisi kabul edilmedi.

Dizilerdeki şiddetin topluma etkileri

Daha sonra CHP'nin, "Televizyon dizilerindeki şiddetin toplum üzerindeki etkilerinin araştırılması"na ilişkin önerisi ele alındı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "Televizyonu açtığımızda hiçbir ayrım gözetmeksizin dizilerden filmlere, çocuk filmlerinden programlara, yarışmalara kadar hayatın her alanında şiddet var." dedi.

Çizgi filmlerde dahi şiddet eylemleriyle karşı karşıya olunduğunu belirten Taşcıer, "Sıradan hayatın olağan akışının bir parçası olarak gösterilen şiddet sahneleri defalarca tekrarlanıyor ve zaman içerisinde de şiddete karşı hissizleşiyoruz." diye konuştu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti iktidarları döneminde dizilerdeki şiddet konusunun, önem verdikleri konuların başında geldiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle kadına ve çocuğa şiddete ilişkin hassasiyet gösterdiğini söyleyen Gökcan, "İktidarlarımız döneminde çok sayıda mevzuat değişikliği, düzenleme ve kanunla kadınlarımıza pozitif ayrımcılıklar kazandırdık. Kadına şiddeti önlemek için devrim niteliğinde reformlara imza attık. Kadını ve aileyi korumak için bu kadar yasal düzenleme yapan bir iktidarın televizyon dizilerindeki şiddete müsamaha göstermesi düşünülemez bile. Şiddete hiçbir şekilde taviz vermedik, vermiyoruz, vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP grup önerisi de kabul edilmedi.

Daha sonra, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haber
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı Haber
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu Haber
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
Altay Bayındır ameliyat oldu
Altay Bayındır ameliyat oldu
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Sampdoria forması giyen Monala Gabbiadini, koronavirüse yakalandı
Sampdoria forması giyen Monala Gabbiadini, koronavirüse yakalandı
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 84'e yükseldi
İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 84'e yükseldi
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Avusturya ve Polonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Avusturya ve Polonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Engin Özkoç Ziya Selçuk Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sadi Konuk Müslüm Gürses Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Hikmet Karaman Fatih Karagümrük
Daha Fazla Wuhan Polis Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: TBMM Genel Kurulu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 20:30:24. #1.15#