TBMM Genel Kurulu TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından grup önerileri ele alındı.

İlk olarak İYİ Parti'nin, "gelir adaletsizliğinin nedenlerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması" ile ilgili önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Türkiye'de en zengin kesimle en yoksul kesim arasındaki gelir farkının giderek açıldığını söyledi.

Yoksulun daha da yoksullaşmaya, zenginin daha da zenginleşmeye devam ettiğini savunan Erel, "Vatandaşımızın yüzde 75'i borçlu. Borçlular, borcunu borçla kapatmaya çalışıyor." dedi.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, gelir dağılımı eşitsizliğini ortadan kaldırmak için sosyal politikalara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, gelir adaletsizliğinin giderek arttığını belirtti.

Türkiye'de en yüksek gelir grubunun toplam gelirden yüzde 47,4; en düşük gelir grubunun ise toplam gelirden yüzde 6,3 pay aldığını söyleyen Hancıoğlu, "Bu uçurum her geçen gün derinleşiyor. Bütün bu rakamlar, oranlar Türkiye'de ne kadar büyük gelir adaletsizliği yaşandığının kanıtıdır. Bu tabloyu görmeyen, bu durumdan rahatsız olmayan ya kördür ya da umursamaz." diye konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan da AK Parti'nin iktidara geldiği günden itibaren memlekete ve millete hizmetkar olduğunu söyledi.

Eğitimden sağlığa, sosyal yardımlardan teşvik ve desteklere, ulaşımdan milli savunmaya kadar birçok hizmeti hayata geçirdiklerini anlatan Tan, 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatı 2019'da 180 milyar dolara taşıdıklarını ifade etti.

İYİ Parti'nin önerisi kabul edilmedi.

Gazi Mahallesi olayları

Daha sonra HDP'nin, "Gazi Mahallesi'nde 12 Mart 1995'te meydana gelen olayların araştırılması" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Gazi Mahallesi olaylarının yaşandığı dönemin İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu ile İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'in yargılanması gerektiğini savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, "Gazi olaylarının bir sindirme hareketi ve katliam" olduğunu öne sürdü.

Gazi Mahallesi'nde yaşanan olayları, "emekçi halka ve Türkiye'nin kardeşliğine karşı işlenen bir suç" olarak nitelendiren Kılınç, "Gazi Mahallesi olayları Türkiye'nin kanayan bir yarasıdır." dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Gazi Mahallesi'nde üzücü olaylar yaşandığını söyledi.

Kaya, "Alevi kardeşlerimizle, alt ve üst komşularımızla beraber büyüdük. Düğünümüzde beraber oynadık, cenazemizde beraber ağladık. Alevi komşularımdan insanlığı, sevgiyi, saygıyı, hakka razı olmayı, dayanışmayı, ülkeyi sevmeyi gördüm ve öğrendim." diye konuştu.

HDP grup önerisi kabul edilmedi.

Dizilerdeki şiddetin topluma etkileri

Daha sonra CHP'nin, "Televizyon dizilerindeki şiddetin toplum üzerindeki etkilerinin araştırılması"na ilişkin önerisi ele alındı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "Televizyonu açtığımızda hiçbir ayrım gözetmeksizin dizilerden filmlere, çocuk filmlerinden programlara, yarışmalara kadar hayatın her alanında şiddet var." dedi.

Çizgi filmlerde dahi şiddet eylemleriyle karşı karşıya olunduğunu belirten Taşcıer, "Sıradan hayatın olağan akışının bir parçası olarak gösterilen şiddet sahneleri defalarca tekrarlanıyor ve zaman içerisinde de şiddete karşı hissizleşiyoruz." diye konuştu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti iktidarları döneminde dizilerdeki şiddet konusunun, önem verdikleri konuların başında geldiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle kadına ve çocuğa şiddete ilişkin hassasiyet gösterdiğini söyleyen Gökcan, "İktidarlarımız döneminde çok sayıda mevzuat değişikliği, düzenleme ve kanunla kadınlarımıza pozitif ayrımcılıklar kazandırdık. Kadına şiddeti önlemek için devrim niteliğinde reformlara imza attık. Kadını ve aileyi korumak için bu kadar yasal düzenleme yapan bir iktidarın televizyon dizilerindeki şiddete müsamaha göstermesi düşünülemez bile. Şiddete hiçbir şekilde taviz vermedik, vermiyoruz, vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP grup önerisi de kabul edilmedi.

Daha sonra, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA