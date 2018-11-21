AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AİHM'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına ilişkin, "Acaba bir uluslararası mekanizma olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bir FETÖ lobisinin esareti altına da girmiş olabilir mi vaktiyle? Bunu da değerlendirmek lazım." dedi.

TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel "21 Kasım Mardin'in Onur Günü", CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir "Avrupa Parlamentosu Taslak Türkiye Raporunda Türkiye - Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin askıya alınması tavsiyesi", İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu "Üsküdar Kirazlıtepe'deki kentsel dönüşüm" hakkında gündem dışı birer konuşma yaptılar.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ücretli öğretmenleri Mecliste ağırladığını ifade ederek, bu öğretmenlerin yaşadığı sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

Ağıralioğlu, "13-14 senedir tanımlanmamış bir görev içerisinde inanılmaz kötü şartlarda joker öğretmenler gibi çalışan bu kardeşlerimizin elinden devlet tutmak zorundadır. Bunun bizim bütçemize ağır gelecek hiçbir tarafı yoktur." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Plan Bütçe Komisyonunda devam eden bütçe görüşmelerinde polislere, uzman jandarmalara, uzman çavuşlara 3600 ek gösterge verilmesine dair önergelerinin gündeme dahi alınmadığını ifade etti.

Bu önerge üzerinden sosyal medya kullanılarak partilerine yönelik bazı söylemler geliştirilmeye çalışıldığını söyleyen Akçay, "Bu konular seçim beyannamemizde yer alan bir taahhüdümüzdür. Ek göstergelerin 3600'e çıkarılması için tek yapılacak olan Devlet Memurları Kanunundaki ek gösterge cetvellerinin değiştirilmesidir. Araştırma komisyonu kurarak, bütçeye ödenek konularak bu iş çözülmez. Bu konuda beklenti içinde olan milletimizi kimse kandıramaz. Bu hamleler, vatandaşlarımızın sorun ve beklentilerini istismar etmektir. MHP bu ve benzeri girişimleri bundan sonra da bertaraf edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, kendisini ziyarete gelen sözleşmeli öğretmenlerin aile bütünlüğü, eş durumu talebini de dile getirdi.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ise Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 3 işçinin ailesine ve millete başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.

Bilgen, Türkiye'de sadece kar hırsıyla, sırf aracılık hizmetlerinden kar elde ederek taşeronun taşeronu sistemiyle iş yapıldığını, bunun bedelinin de insan hayatıyla ödendiğini söyledi.

"Maden kazasına ilişkin bakanlıkların açıklama borcu var"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Kilimli'deki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı, yaralılara aciler şifalar diledi.

Özel, madenin ruhsatız olduğuna dikkati çekerek, "Ruhsatsız bir maden ocağının çalışmasına göz yumulması nedeniyle ilgili bakanlıkların hem ailelere hem yüce Meclis çatısına bir açıklama borcu vardır." dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararına ilişkin de değerlendirmede bulunan Özel, "Bir siyasi partinin görevde olan genel başkanının söylediği sözler ve ortaya koyduğu siyaset yüzünden tutuklanmasıyla ilgili daha önceki tavrımızın altını çiziyor, bunun dışında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kararın bağlayıcı olmadığını söylediği ifadelerini üzüntüyle ve dehşetle karşıladığımızı ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Özel, 9 Ağustos 2018'de Cumhurbaşkanı Danışmanlığına resmen atanan Sümeyre Merve Kılınç'a ait bir kartviziti milletvekillerine göstererek, "Bu hanımefendi maaşı Cumhurbaşkanlığından almaktadır. Resmi görevlendirmeye göre cumhurbaşkanı başdanışmanıdır ama ama kartvizitin altında 'hanımefendi danışmanı' yazmaktadır. Bu, Sayın Cumhurbaşkanının eşinin danışmanıdır. Hangi kanun, hangi madde, hangi yönetmelik, hangi akıl, hangi vicdan cumhurbaşkanlarının eşlerine danışman görevlendirip maaşını devletten ödetme ve altına da hanımefendi danışmanı diye bir kartvizit bastırarak dağıtma hakkı vermektedir?" şeklinde konuştu.

- "AİHM kararlarının eleştirilmesi doğal"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AİHM'nin verdiği kararların eleştirilmesinin doğal olduğunu ifade etti.

Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilerin geçmişte AİHM'nin kendileri ya da farklı çevrelerle ilgili kararlarını eleştirdiğini anımsatan Özkan, şöyle konuştu:

"CHP'den, daha evvel, yine FETÖ kumpası sebebiyle AİHM'ye müracat edip de AİHM'nin 'Burada ihlal yok ki, yargılamanın neticesini bekleyin' dediği Mustafa Balbay, Mehmet Haberal ve Tuncay Özkan kararları da var. Arzu ederdik ki AİHM, Türkiye'ye karşı yürütülen bir uluslararası kumpası, dış bir yargı makamı olarak tespit edip Türkiye'nin de saygı duyduğu bir makam olarak bu kumpası görebilmeliydi. Acaba bir uluslararası mekanizma olarak AİHM, bir FETÖ lobisinin esareti altına da girmiş olabilir mi vaktiyle? Bunu da değerlendirmek lazım. AİHM neden vardır? Türkiye'de ulusal mahkemeler, mekanizmalar, ilk derece mahkemeleri bir yanlış karar vermişse veya bir hukuk düzeni topyekun bir kumpasın esareti altına girmişse bunu görecek, deşifre edecek bir dış mekanizmadır. Maalesef AİHM'nin daha evvel bu testlerde yanıldığı ortaya çıkmış ve daha sonra bu FETÖ kumpası yine Yargıtay kararlarıyla tekrar görülmüş, tespit edilmiş ve bu kumpas da bertaraf edilmiştir."

CHP Grup Başkanvekili Özel tekrar söz alarak, "AİHM'de biz, 'Bu davalar (Balyoz, Ergenekon) kumpas' diye kendimizi yırtıyorduk, sizin görevlendirdiğiniz, maaşını devlete ödettirdiğiniz avukatlar, Balyoz ve Ergenekon davalarını AİHM'de savunuyordu. Kendileri sütten çıkmış ak kaşık, suçlu AİHM. Kumpası göremedi. O göremedi, sen gördün mü kardeşim?" diye konuştu.

Bu arada Mersin Tarsus Muharip Gaziler Derneği üyeleri, dinleyici locasından bir süre Genel Kurulda oturumu takip etti.