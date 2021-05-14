TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu ile telefonda bayramlaştı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile Ramazan Bayramı dolayısıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile Ramazan Bayramı dolayısıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, görüşmede, "Sizin, aile fertlerinizin ve bütün Kıbrıslı kardeşlerimizin Ramazan Bayramı'nı şahsım ve TBMM adına tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin huzur ve afiyet getirmesini canıgönülden temenni ediyorum." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ramazan ayının zor şartlarda geçtiğine işaret eden Şentop, "Kudüs'te yaşananlar, İsrailin vahşice eylemleri, Müslümanlara bayramı zehir etti. Üzüntülüyüz." ifadesini kullandı.

Daha güzel bayramlarda bir araya gelme temennisini ileten Şentop, "7-9 Haziran tarihlerinde ülkemize gerçekleştireceğiniz ziyaret çerçevesinde sizleri TBMM'de misafir etmekten ve karşılıklı istişarede bulunmaktan memnuniyet duyacağım. Ankara'da görüşmek temennisiyle Ramazan Bayramı'nızı tekrar tebrik ediyorum. Bütün milletvekillerinin ve kardeş Kıbrıs halkının bayramını kutluyorum." diye konuştu.

KKTC Meclis Başkanı Sennaroğlu da bütün Türk halkının mübarek Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, iyi dilekleri için Şentop'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan