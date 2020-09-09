TBMM Başkanı Şentop, Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları müzesi açılışına katıldı Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması İZMİR - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bayrakbilim ve Türk Bayrakları müzesi açılışına katıldı.

Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması İZMİR - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bayrakbilim ve Türk Bayrakları müzesi açılışına katıldı. (1) Kaynak: AA