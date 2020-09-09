TBMM Başkanı Şentop, Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları müzesi açılışına katıldı
Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması İZMİR - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bayrakbilim ve Türk Bayrakları müzesi açılışına katıldı.
09.09.2020 18:48 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:54
Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi açılışı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması İZMİR - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bayrakbilim ve Türk Bayrakları müzesi açılışına katıldı.
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Kaynak: AA