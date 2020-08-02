TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'tan çocuklara bayram hediyesi
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'tan çocuklara bayram hediyesi

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'tan çocuklara bayram hediyesi TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop bayramı memleketinde geçiriyor TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Ramazan'da korkuyorduk ama bu bayram daha fazla korkuyor doktorlar" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr.

02.08.2020 00:23 | Son Güncelleme: 02.08.2020 00:29

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'tan çocuklara bayram hediyesi

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop bayramı memleketinde geçiriyor

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Ramazan'da korkuyorduk ama bu bayram daha fazla korkuyor doktorlar"

TEKİRDAĞ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop memleketi Tekirdağ'da yaptığı bayram ziyaretleri kapsamında merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik, Dedecik ve Karahisarlı köylerini ziyaret etti.

Ziyareti esnasında vatandaşlarla bayramlaşan ve sohbet eden Şentop, çocuklara bayram harçlığı ve hediyeler verdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop çocuklarla hediyeleşirken gülümseten diyaloglar yaşandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop inecik köyünde yaptığı konuşmada "Bu bayramda biraz farklı bir durum yaşıyoruz. Eskisi gibi görüşemiyoruz. İncecik Tekirdağ en eski kadim bölgesi. Bu tarihi mekanda Cenab-ı Hak daha güzel günlerde bizleri birbirine kavuştursun." dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Biraz tabii sıkıntılı vaziyetler bu bayram. Ramazan'da korkuyorduk ama bu bayram daha fazla korkuyor doktorlar. Sanki biraz o serbestlik döneminde gevşettik fazlaca onun için ikinci dalga başladı, başlayacak gibi bir takım tahminler yapılıyor. Bu bakımdan eskisi gibi öyle rahat gezemiyoruz ama Tekirdağ'ın en tarihi en büyük merkezlerinden birisi İnecik. Buraya bir uğrayalım, selam verelim, bayramınızı tebrik etmek için geldik. Kurban bayramınız mübarek olsun. Allah sağlık, afiyetle nice bayramlara eriştirsin inşallah hepimizi, sevdiklerimizle beraber. Daha güzel günlerde böyle salgın olmadan bir birimizle kucaklaşacağımız günlerde bayramlara kavuştursun Cenabı Hak. Geniş zamanlarda tekrar ziyaret eder, beraber oturur konuşuruz inşallah" diye konuştu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'tan çocuklara bayram hediyesi

Kaynak: İHA

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