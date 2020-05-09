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TBM/Ağaoğlu: Covid-19 annelere çiçek almayı da zorlaştırdı

TBM/Ağaoğlu: Covid-19 annelere çiçek almayı da zorlaştırdı
09.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 09.05.2020 13:32

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Covid-19 pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağı olmasına karşın katlanan fiyatlar nedeniyle "Anneler Günü" için çiçek almayı da zorlaştırdığına dikkat çekti.

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Covid-19 pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağı olmasına karşın katlanan fiyatlar nedeniyle "Anneler Günü" için çiçek almayı da zorlaştırdığına dikkat çekti.

Covid-19 pandemisi günlerinde kutlanan "10 Mayıs Anneler Günü"ne ilişkin açıklamasında, çiçek fiyatlarının katlandığına, bazı satış noktalarındaki fiyatlarda geçen haftaya göre yüzde 100'e varan artışlar olduğuna da dikkat çekti.

Ağaoğlu, günümüz koşullarında, geçmişteki "Anneler Günü" kutlamalarından farklı bir durumla karşı, karşıya olunduğuna işaret etti ve ekledi: "Bilindiği üzere Anneler Günü bazıları için, çok yanlış algılanmakta, mutlaka alışveriş yapılması ve alınacak bir hediye ile anne sevgisinin ifade edilebileceği özel bir gün olarak düşünülmektedir. Ancak bu yıl Covid-19 pandemisi önlemleri kapsamında, Anneler Gününde sokağa çıkma yasağı uygulanmakta olduğundan, annelerine hediye sunmak isteyen evlatlar, şayet önceden satın almamışlarsa ve kurye ile gönderme yolunu kullanmadılarsa hediye verme imkanını bulamayacaklar."Ağaoğlu, salgın nedeniyle dükkanını kapatan ve işini kaybeden milyonlarca insanın ekonomik darboğaza girmesinden ötürü, tasarruf tedbirlerine özen göstermek zorunda olduklarına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Koronavirüs salgını sürecinde yüzbinlerce işyeri sahibi; dükkanını, mağazasını kapatmak zorunluğunda kalmış, milyonlarca çalışan işini kaybetti veya ücretsiz izine çıkarıldı. Geçmiş 15 yılda işsizlik ödeneğine her yıl ortalama 23 bin başvuru olmuşken, bu salgın döneminde sadece bir ayda başvuru yapan işletme sayısı 274 bini, işsizlik ödeneği talep edilen çalışan sayısı 3 milyonu aştı. Şimdi bu şartlar altında, ülke nüfusunun büyük bölümünün evden çıkamadığı ve ekonomik darboğaza girdiği bu Anneler Günü'nde, çiçekçiler sokağa çıkma yasağından muaf tutuldular. Çünkü, mağazaların kapalı olmasından dolayı insanlar annelerine sadece çiçek alabilme ve hediye gönderme çabası içindeler. Ne var ki, kısıtlı bütçelerden parası ödenecek olan o çiçekler de kısa süre sonra solacak ve çöpe gidecektir. Oysa, annelerin en değerli varlıkları olan evlatlarından tek beklentileri, onların kendilerine iyi bakmaları ve annelerini sevmeleridir." (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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