TBF'nin yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
TBF'den yapılan açıklamaya göre, 4 Kasım'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda Hidayet Türkoğlu başkanlığında seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde:
Başkan Vekili: Ömer Onan
Erkek ve Kadın Süper Ligleri: Ömer Onan, Ali Limoncuoğlu, Batur Şulen, Yılmaz Argüden
Erkek Alt Ligleri: Alper Arıkoğlu, Resul Kerse
Kadın Alt Ligleri: Gökhan Dinçer, Aydın Şerbetçioğlu
Merkez Hakem Kurulu ve Temsilciler Kurulu: Kemal Dinçer
A Milli Erkek Takımı ve Altyapı Milli Takımlar: Hüseyin Beşok
A Milli Kadın Takımı ve Altyapı Milli Takımlar: Serap Yücesir, Emine Sporel Özakat
Sponsorluklar: Emre Ballı, Serkan Çağatay, A. Semih Beken
Eğitim İşleri: Şirin Karadeniz, Ali Arslan
Kamu İlişkileri: M. Fatih Öztürk, M. Mecit Çetinkaya, Mustafa Sarımermer, Sami Saylan
İletişim: Muzaffer Yıldırım, Lize Karaboğa Kaptan
Tesisler: Haluk San, Sadettin Cesur, M. Celalettin Ulusoy
Uluslararası İlişkiler: Haluk San, Kemal Dinçer
İl Temsilcileri: Gökhan Dinçer
Hukuk İşleri: H. Efe Oğuz
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri