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TBF'nin yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

TBF'nin yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, 4 Kasım'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda Hidayet Türkoğlu başkanlığında seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde:

Başkan Vekili: Ömer Onan

Erkek ve Kadın Süper Ligleri: Ömer Onan, Ali Limoncuoğlu, Batur Şulen, Yılmaz Argüden

Erkek Alt Ligleri: Alper Arıkoğlu, Resul Kerse

Kadın Alt Ligleri: Gökhan Dinçer, Aydın Şerbetçioğlu

Merkez Hakem Kurulu ve Temsilciler Kurulu: Kemal Dinçer

A Milli Erkek Takımı ve Altyapı Milli Takımlar: Hüseyin Beşok

A Milli Kadın Takımı ve Altyapı Milli Takımlar: Serap Yücesir, Emine Sporel Özakat

Sponsorluklar: Emre Ballı, Serkan Çağatay, A. Semih Beken

Eğitim İşleri: Şirin Karadeniz, Ali Arslan

Kamu İlişkileri: M. Fatih Öztürk, M. Mecit Çetinkaya, Mustafa Sarımermer, Sami Saylan

İletişim: Muzaffer Yıldırım, Lize Karaboğa Kaptan

Tesisler: Haluk San, Sadettin Cesur, M. Celalettin Ulusoy

Uluslararası İlişkiler: Haluk San, Kemal Dinçer

İl Temsilcileri: Gökhan Dinçer

Hukuk İşleri: H. Efe Oğuz

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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