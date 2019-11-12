Tayvan Yeşil Enerji Endüstrileri Forumu

12.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:14

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, son 15 yıldır Türkiye'nin yıllık ortalama 10-15 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çektiğini belirtti.

Elitaş, Tayvan Akıllı Makine, Akıllı Medikal ve Yeşil Enerji Endüstrileri Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Tayvan ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin giderek derinleştiğini ifade etti.

Tayvan'ın Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının 2017'de 6 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu dile getiren Elitaş, bu rakamın geçen yıl 250 milyon dolara yaklaştığına dikkati çekti.

Elitaş, Türkiye'nin tüm yabancı yatırımcılar için cazip bir yatırım ortamı sunduğunu belirterek, "Ülkemiz, 3 saatlik uçuşla birçok ülkeye ulaşılabilen bir merkez konumunda. Son 15 yıldır yılda ortalama 10-15 milyar dolar seviyesinde doğrudan yatırım alıyoruz. Türkiye, küresel krizlerin yaşandığı bir coğrafyada bulunmasına rağmen çok önemli bir yatırım iklimine sahip." dedi.

İmalat makineleri ve güneş enerjisi ön planda

Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Walter Yeh de Tayvan'ın Orta Doğu'daki en büyük ihracat pazarı olan Türkiye'ye ihracatının 1,37 milyar dolara ulaştığını söyledi.

İki ülkenin endüstrilerinin tamamlayıcı olmasının ticari ilişkileri güçlendirdiğini belirten Yeh, "Tayvan, Türkiye'nin imalat makineleri ve parçalarında en büyük ikinci, güneş enerjisi sektöründe ise en büyük üçüncü ithalat kaynağı. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin, ekonomik ve ticari ilişkilerimizde yeni teknolojilerin imkanlarından daha fazla yararlanmamıza ve yeni fırsat alanlarının yaratılmasına destek olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA